Apulla on ongelma

Tiedätte varmaan Simpsoneiden Apu Nahasapeemapetilonin? Springfieldin lähikauppias on sarjan fiksumpia hahmoja, vaikka ei aina asiakkaan etua ajattelekaan. Koomikko Hari Kondabolu on kova Simpsonit-fani, joka on käynyt taisteluun Apua vastaan. Hän on tehnyt aiheesta dokumentin nimeltään The Problem with Apu.

Kondabolun sukujuuret ovat samalla suunnalla Aasiassa kuin fiktiivisen Apun, mikä näkyy ihonväristä. Koomikko piti pitkään Apusta, koska hänen värisiään ihmisiä ei tv:ssä juuri ollut. Kondabolun dokumentin pääsanoma kuitenkin on, että Apu on rasistinen, rodullinen stereotyyppi, jollaisia ei pitäisi nykyaikana tv-sarjoissa olla.

Apun äänen dubbaa valkoinen Hank Azaria, joka on pistänyt Apun puhumaan vahvalla Intia-aksentilla. Azaria hoitaa Simpsoneissa muitakin ääniä, eikä hän ollut alunperin innoissaan Apu-keikasta. Ongelma ei ollut rasismi, vaan se, että Azaria ei mielestään ollut oikea mies hommaan. Apun ääni on naurattava, mutta sen ei pitäisi olla naurettava, Kondabolu väittää. Koomikon mielestä Apu on kuin kevytversio siitä, että Trump kutsuu meksikolaisia raiskaajiksi.

Simpsoneista löytyy muitakin rodullisia yksiulotteisia stereotyyppejä, ja huumoria revitään juuri siitä. Mr. Burns on jatkuvasti ahne ja empatiakyvytön liikemies, mutta hän onkin rikas ja hyväosainen valkoinen mies. Pilkka ylöspäin on ok, alaspäin ei.

Apun kanssa saa nauraa, vaan Apulle ei, on Kondabolun pointti. Hahmo on rikki mutta korjattavissa, eivätkä Simpsoneiden tekijät korjaamiseen suostu.