Asuntolainaan oikea lääke väärään aikaan

Taloudellisen riippumattomuuden tavoitteleminen sijoittamalla valtasi otsikot pari vuotta sitten. Markkinoille rynni myös uusia asuntosijoittajia, joista osa veti velkavivut heti maksimiin.

Uudistuotannon yhtiölainarakenteet ovat tehneet asuntosijoittamisen aloittamisen helpommaksi niille, joille sijoitusasuntojen hankinta normaalilla pankkilainalla olisi monen mutkan takana. Tosin juuri se tietynlainen vaikeus huolehtisi paremmin siitä, etteivät ilmiöt ylikuumenisi.

Suunniteltu hallitusohjelma on pitkälti asuntosijoittajaa tukeva. Panostukset korkeakouluihin ja oppivelvollisuuden pidentämiseen tukevat yksiöiden kysyntää.

Myöskään yli kahden miljardin euron vuotuiseen asumistukiviidakkoon ei kosketa ainakaan leikkurilla. Tämä kannattelee yleistä vuokratasoa eikä niinkään kohenna tukea eniten tarvitsevien asemaa asuntomarkkinoilla. Myös omistusasujan velan korkovähennysoikeuden kokonaan poistaminen tukee vuokramarkkinoita.

Yksi suuri mörkö asuntosijoittajan horisontissa näkyy. Hallitus selvittää mahdollisuutta uudistaa asuntosijoittamisen verotusta rajoittamalla oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta.

Veroetuun liittyen monissa uusissa asunto-osakeyhtiöissä velka-aste on ylittänyt 80 prosenttia. Yhtiölainojen avulla varsinkin uudiskohteiden myyntihintoja on painettu alas ja sijoittajat on saatu helpommin kiinni kohteeseen.

Uudistus osuisi nimenomaan uudiskohteiden asuntosijoittajiin. Kuvio on yksinkertainen: jos sijoittaja ottaa pankkilainan sijoitusasunnon hankintaan, lainakorot voi vähentää vuokrista tulonhankkimiskuluina, mutta lainan lyhennyksiä ei. Yhtiölaina on luonut sellaisen ilmiön, että lainaa voi ottaa pankin sijaan taloyhtiöltä.

Taloyhtiöiden kautta tietyin edellytyksin otetut lainat eroavat pankkien kautta otetuista, sillä yhtiölainoilla vuokratuloista voi vähentää sekä koron että lyhennyksen. Asuntosijoituksessa on siis yksinkertaistaen voinut näyttää sijoitusasunnon omistusaikana vuokraamisen nollatulosta ja maksaa pyöreän nollan verran veroja, vaikka asuntoon kohdistuva laina on lyhentynyt ja sijoittajan nettovarallisuus on siten kasvanut.

Selvitystyö yhtiölainan lyhennystä kohtaan on täysin perusteltu. Voitaneen säätää verolaki, jossa yhtiölainan lyhennyksen osuus käsitellään lainan lyhennyksenä, jollainen se oikeasti onkin. Sen sijaan mahdollisten muutosten ajankohta luo ketjureaktion riskin. Suuri osa uudistuotannosta voi jäädä täysin myymättä sijoittajasegmentissä. Nyt rakenteilla on tuhansia uudiskohteita, joten isku voi osua työllisyyteen. Ja itsessään tarve vuokra-asunnoille pysyy tietenkin edelleen ilmeisenä.

Pahimmissa tapauksissa yhtiölainoitettu sijoitusyksiö seisoo vuokratontilla, jonka tonttivuokra nousee nousemistaan. Kun yhtiölainan lyhennykset alkavat, monella asuntosijoittajalla rysähtää kassavirta väistämättä pakkaselle. Jos lisäksi viedään yhtiölainan vähennyskelpoisuus, moni alkaa maksaa veroja sijoitusasunnosta, johon täytyy jo valmiiksi mättää lisäeuroja. Silloin on kaivettava lisää kuvetta tai myytävä asunto tuskanhiki otsalla.

Yöunet voivat mennä niiltäkin asunnonomistajilta, joiden kohde sijaitsee yhteisvastuullisesti yhtiölainoitetussa talossa, jonka muut omistajat joutuvat ahtaalle.

Kirjoittaja on Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija.