Auto, olisitko tiskijukkani?

Voiko ihminen vahingossa kaahailla? Kyllä voi. Näin kävi, kun köröttelin rauhassa tyhjällä tiellä, kunnes havahduin siihen, että vauhti kiihtyi reippaasti yli nopeusrajoituksen. Piti jarrutella takaisin kuuteenkymppiin ja miettiä, että mitä oikein tapahtui. Miksi kaasujalkani painoi tallaa, vaikka minkäänlaista kiirettä ei ollut?

Tajusin, että syy oli autoradiossa ja sieltä suoltavassa musiikissa. Olivat soittaneet Hurriganesia ja kuskin kenkä alkoi huomaamatta lisätä vauhtia Remun rumpupalikoiden kiihtyvään tahtiin.

Monella meistä on mielen sopukoissa tallentuneina sellaisia menobiisejä, jotka saavat kiemurtelemaan tuolilla. Tietyt tahdit toimivat ärsykkeinä kuin kellon soittoääni ruokaa odottaville Pavlovin koirille. En ole huomannut, että itseltäni sylkeä herahtaisi suupielestä, mutta rytmijalka alkaa vipattaa ja syke kiihtyä.

Musiikin vaikutusta aivoihin on tutkittukin. Saksalaisessa Bochumin yliopiston tutkimuksessa todettiin, että W.A. Mozartin ja J. Strauss-juniorin klassinen musiikki alensivat verenpainetta ja sykettä, kun taas Abba-yhtyeen musiikki ei sitä tehnyt. Muita vaihtoehtoja ei tutkimuksen soittolistalla ollut kuin nämä kolme.

Tutkimus kuulostaa suppealta ja puolueelliselta. En ole aivotutkija, mutta voin laittaa rahani likoon sen puolesta, että saksalainen mielenmaisema rauhoittuu paremmin itävaltalaisten säveltäjien teoksista kuin ruotsalaisesta popista.

Ettei Suomessa tarvitse moiseen tutkimusrahoja tuhlata, voin kertoa, että meikäläisen mieli on levollisempi Sibeliuksen ja Olavi Virran parissa kuin Eros Ramazzottin. Itse asiassa italoiskelmät saavat minut vaihtamaan pikaisesti kanavaa samoin kuin toistensa päälle pälättävät ja hohottavat radiojuontajat.

Automusiikki voi parhaimmillaan piristää kuskia valppauteen. Jos tylsyys hiipii ratin takana, laitan suosikit soimaan. Siis sellaiset, mitkä ovat itselleni tuttuja ja joiden tahtiin voi vaikka laulaa.

Musiikki voi olla myös riskitekijä, jos siihen uppoutuu liikaa. Jotkut harrastavat korviahuumaavaa bassonjytkettä, mutta eniten ihmettelen liikenteessä kulkijoita – pyörillä tai ilman – joilla on kuulokkeet päässä. Mitä järkeä on tukkia yksi aisti, kun koko homma perustuu havainnointiin?

Musiikki voi kiihdyttää, mutta riskinsä on siinäkin, että kuuntelee liian rentouttavaa musiikkia. Rentoutukseen on olemassa oma musiikkilajinsa, jonka jokainen kauneushoitolan lepotuolissa lekotellut tunnistaa. Ne raukaisevat merenkohinat ja instrumentaaliveivaukset kannattaa kuulostella mieluummin kotisohvalla kuin kuljettajan penkillä.

Autoni on vanha eikä modernisti älykäs. Kun hankin uudemman ja fiksumman auton, minulla on sille erikoistehtävä. Auto saa olla ohjaamon DJ ja valita sellaista musiikkia, mitä kuljettajan vireystila vaatii.

Jo nyt älyautot kertovat, kun kuskin kannattaa pitää kahvitauko, joten musiikkipuoli on enää hienosäätöä. Neuvoksi tiskijukalleni, että ainakin nämä rokkenrollit ovat kiellettyjä taajamissa: Get On ja Highway to Hell.