Avataria pukkaa Cameronin tuutista

Luin jälleen uutisia tulevasta Avatar-elokuvasta ja masennuin – jälleen. Tiedot uusista näyttelijöistä eivät olleet millään tavalla ikäviä, päinvastoin, ja itse asiassa odotan jatko-osaa innolla. Mutta asiassa on myös toinen puolensa.

James Cameronin science fiction -seikkailu Avatar sai ensi-iltansa kymmenen vuotta sitten. Elokuva oli valtava menestys. Olen sekä Cameronin että scifin fani. Silti ilmassa ei ole suurta elokuvajuhlan tuntua.

James Cameron ei ole vain ohjaaja, vaan elokuvantekijä. Hän tekee mahtipontisia, valtavan budjetin teoksia, joita ilmestyy harvakseltaan. Sitten Avatarin Cameron ei ole ohjannut yhtään pitkää elokuvaa.

Avatar 2 ilmestyy näillä näkymin joulukuussa 2020. Myös Avatar 3 on jo kuvattu. Luvassa on myös Avatar 4 ja 5, joiden suunnitellut ensi-illat ovat 2024 ja 2025.

Pahaa pelkään, että vuonna 1954 Kanadassa syntyneen Cameronin loppu-ura kuluu hänen työtahdillaan Avatarien parissa. Se ei ole huono asia, mutta se on tylsä asia. Kun kyse on näinkin taitavasta elokuvantekijästä, on harmi, mikäli ihan uusia elokuvallisia tarinoita ja maailmoja ei ole luvassa.

Cameron ansaitsi Hollywoodissa täydellisen luovan vapauden viimeistään jättihitin Titanic (1997) myötä. Nyt Cameron on päättänyt olla käyttämättä tuota vapautta, ja hän on täysin sitoutunut Avatar-sarjaan. Sille on varmasti hyvät syynsä ohjaajan itsensä näkökulmasta, mutta elokuvafanina olen pettynyt.