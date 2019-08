Avoimen väylä tulee olla tarjolla kaikille

Korkeakoulut valitsevat opiskelijansa jatkossa pääasiassa todistuksen perusteella. Pääsykokeet säilyvät silti toisena väylänä korkeakouluun pääsyssä.

Lisäksi on myös kolmas tie eli ns. avoimen väylä. Se tarkoittaa avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Kun avoimen opintoja on riittävästi ja ne on suoritettu kelpo arvosanoin, on opiskelijalla mahdollisuus päästä korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.

Tätä avoimen yliopiston reittiä kehitetään parhaillaan Jyväskylän yliopiston johdolla. Avoimen yliopiston väylä on toki ollut olemassa jo pitkään, mutta sen käyttö on ollut vähäistä: noin yksi prosentti on tullut sitä kautta tutkinto-opiskelijaksi (KSML 14.8.).

Ensi vuonna avoimen väylän osuutta aiotaan Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnoissa nostaa yli kymmeneen prosenttiin ja jatkossa määrää aiotaan lisätä. Tähän mennessä Jyväskylän yliopistoon on otettu vuosittain noin 70 avoimen opiskelijaa, mutta nyt sisäänottomäärä kolminkertaistetaan.

Varsinkin kauppatieteisiin lisätään avoimen reitin aloituspaikkoja; aikaisemman 12 opiskelijan sijaan ensi vuonna opiskelupaikan saa 50 avoimen yliopiston opiskelijaa.

Avoimen yliopiston väylä on tervetullut lisä korkeakoulujen todistuspainotteisen opiskelijavalinnan rinnalle.

Vaihtoehdot ovat tarpeen, jotta opiskelupaikkaa voisivat tavoitella myös ne, joilla ei ole huippuarvosanoja todistuksessaan. Monet heistä ovat silti lahjakkaita ja potentiaalisesti erinomaisia opiskelijoita.

Avoimen yliopiston opintojen etuna on myös se, että niiden avulla on mahdollisuus tutustua kiinnostavalta vaikuttavaan oppiaineeseen. Tämä auttaa hakupäätöksen tekemisessä.

Eduistaan huolimatta avoimen yliopiston reitti ei silti ole ongelmaton. Avoimen opintojen maksullisuus voi karsia niitä nuoria, joilla ei ole varaa maksaa kursseista. Tällöin avoimen väylästä voi tulla vain hyvin toimeentulevien vanhempien lasten reitti yliopistoon.

Jyväskylän yliopistossa avoimen yliopiston opiskelijalta edellytetään 15–60 opintopisteen suorittamista ennen tutkinto-opiskelijaksi hyväksymistä. Avoimen opiskelija on maksanut näistä kursseistaan 150–600 euroa. Summa ei ehkä kuulosta kovin suurelta, varsinkaan jos on työssäkäyvä. Työttömälle nuorelle summa on kuitenkin suuri.

Moni avoimessa opiskelevista nuorista haluaa opiskella täysiaikaisesti: he tähtäävät tutkinto-opiskelupaikan saamiseen niin tosissaan, että työssäkäynnille ei jää aikaa eikä mahdollisuuksia. Tämä on iso satsaus, johon kaikilla nuorilla ei ole varaa.

Avoimen väylä voi siten pahimmillaan eriarvoistaa korkeakouluun mieliviä nuoria. Ongelma on tiedostettu avoimen väylän kehitystyössä ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Suomella ei ole varaa jättää opinhaluisia kouluttamatta: jokaisella on oltava mahdollisuus tavoitella pääsyä korkeakoulutukseen.

Kirjoittaja on pääkirjoitustoimittaja.