Avokonttorissa on välillä vaikea löytää rentous

Makuasiat ovat makuasioita, mutta lienee turvallista sanoa Wayne Gretzkyä kaikkien aikojen parhaaksi jääkiekkoilijaksi. Gretzky aiheutti vastustajalle erityistä päänvaivaa asetuttuaan kiekon kanssa vastustajan maalin taakse, omaan ”toimistoonsa”.

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen harjoittaa ammattiaan ampumapenkalla. Hänen toimistonsa on jääkiekkokaukalon tavoin erittäin meluisa ja virheille altistava avokonttori. Ei siis paras toimintaympäristö tarkkuuslajille.

Huippu-urheilija kantaa ammattinsa myötä harteillaan omiaan ja myös suuren yleisön menestystoiveita. Urheiluyleisön toiveet ovat jälleen korkealla, kun Mäkäräinen aloittaa urakkansa MM-kisoissa.

Ampumahiihdossa riittää muuttujia, ja ne tekevät lajista vaikeasti ennakoitavan. Hiihdon kunto- ja välinetekijöiden lisäksi palapeliin kuuluvat kaikki ammunnan osatekijät. Eikä oma tekeminenkään ole takeena menestymiselle. Ampumahiihtäjän avokonttorissa ei ole seiniä eikä kattoa, ja monista säähän liittyvistä muuttujista tuuli on usein ratkaiseva häiriötekijä.

Kolme kertaa talviolympialaisissa kilpaillut Mäkäräinen on ollut vuoden 2005 Hochfilzenin MM-kisoista lähtien yhtä talvea lukuun ottamatta joka vuosi arvokisoissa. Poikkeus oli vuosi 2006. Silloin häntä ei kelpuutettu mukaan Torinon olympialaisiin.

Östersundissa sulkeutuu jälleen yksi ympyrä Mäkäräisen uralla. Hän oli Suomen joukkueessa jo vuoden 2008 MM-kisoissa Jämtlandissa. Mari Eder oli myös mukana, ja Suomen päävalmentajana toimi Jonne Kähkönen. Terveysongelmista kärsinyt Eder ilmoitti sunnuntaina vetäytyvänsä MM-kisoista.

Kolminkertainen maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja Mäkäräinen on tällä kaudella yltänyt seitsemän kertaa palkintokorokkeelle. Cupin kokonaispisteissä hän on viidentenä.

Mäkäräinen on tottunut siihen, että kovimmat kilpasiskot ovat nuorempia. Maailmancupin kymmenen parhaan joukossa on vain kaksi 1980-luvulla syntynyttä, Mäkäräinen ja viime talven kakkonen Anastasia Kuzmina. Kuzmina on 34-vuotias.

Maailmancupia johtaa Lisa Vittozzi , 24. Hänen niskaansa hengittävät konkarit Dorothea Wierer, 28, Marte Olsbu Röiseland, 28, Kuzmina ja Mäkäräinen. Kymppisakin nuorin on ruotsalainen olympiavoittaja Hanna Öberg, 23.

Mäkäräiseltä on nähty tänä talvena myös yllättävän heikkoja sijoituksia. Makuuammunnan asentovirhe korjattiin jo kauden alussa, mutta senkin jälkeen ampumapenkalla on ollut vaikeuksia.

Kähkönen kertoi viime viikolla aikoinaan Yhdysvalloissa kuulemansa ammunnan valmennusfilosofian. Kähkösen apuna valmennuksessa ollut ammunnan olympiavoittaja Matt Emmons korosti rentouden merkitystä. Emmonsin mukaan erityisesti ampumahiihdossa on muistettava, että sadan prosentin yrittäminen tuottaa korkeintaan 90 prosentin tuloksen. Sen sijaan 90 prosentin asenteella ampumapaikalle menevä voi yltää sataprosenttiseen tulokseen. Vaikeus piilee siinä, miten menestystä janoava urheilija saavuttaa rentouden.

Mäkäräisen kansansuosio kävi selväksi haastattelupäivänä. Kontiolahden ampumahiihtostadionilla järjestettiin samaan aikaan eläkeläisten mestaruushiihdot, ja Mäkäräinen hioi ammuntaansa hyvä Kaisa -huutojen säestyksellä. Harjoittelun jälkeen hän asettui yhteiskuvaan veteraanihiihtäjän kanssa. Rohkein mummeli kapsahti Kaisan kaulaan vielä kesken haastattelun.

Peukut ovat pystyssä kotikatsomoissa, mutta kun kisat alkavat, Mäkäräinen on yksin. Hänen on selvitettävä se monimutkainen palapeli, joka ampumahiihtokisa aina on.