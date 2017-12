Bingettäkää keskenänne

Tuliko bingetettyä välipäivinä?

Jos et tiedä, mitä sana tarkoittaa, olet jäänyt pahasti ajastasi jälkeen – jonnekin vuoteen 2013. Binge-watching, eli tv-sarjojen ahmiminen putkeen, lisättiin vuonna 2014 Oxfordin sanakirjaan. Vuotta myöhemmin se valittiin Englannissa vuoden sanaksi.

Bingetys on juuri nyt pop, sillä Netflixin mukaan uudenvuodenpäivä on vuoden yleisin päivä sarjamaratoneille.

Termi ”binge watching” perustuu ahmimista tarkoittavaan ilmaukseen ”binge eating” – ja on sellaisenaan kuvaava. Olen ehtinyt bingettää elämässäni vain muutaman kerran, tuloksena on aina ollut samantyyppinen ähky kuin ahmimisen jälkeen. Olo on löysä, rauhaton, epätodellinen ja hiukan harhainenkin. En ole lainkaan varma, onko suomalaista perheenisää tarkoitettu katsomaan Breaking Badia kymmenen tuntia putkeen.

Miksi ihmiset sitten bingettävät? Koska internetin suoratoistopalvelut mahdollistavat sen ja yllyttävät siihen. Netflix laittaa aina uuden jakson pyörimään, jos katsoja ei itse pysäytä toistoa. Bingettämällä sarjaan uppoutuu syvällisesti, koukuttava juoni suorastaan vaatii katsomaan vielä yhden jakson.

Erityisesti parhaiden sarjojen kohdalla bingetys tuntuu väärältä. Ainakin itse olen niin hidasälyinen tollukka, että tarvitsen ajattelemiseen enemmän aikaa kuin tv-sarjan rytmi tarjoaa. Haluan pohtia kaikessa rauhassa henkilöitä, teemoja, menneitä tapahtumia ja tulevia skenaarioita.

Australialaisen tutkimuksen mukaan en ole tässä suhteessa poikkeuksellinen. Sen mukaan tv-sarjan katsomisesta nauttivat eniten ne, jotka katsoivat vain yhden jakson viikossa. He myös muistivat sarjan tapahtumat tarkimmin.