Bodyguard on parasta BBC-laatua

Kun suureen saksalaispankkiin tehdyn hakkerointiyrityksen jäljet johtavat Romaniaan, Frankfurtissa työskentelevä tietoturvaekspertti Lisa Metz (Anna Schumacher) lähetetään tutkimaan tapausta syntymäkaupunkiinsa Timisoaraan. Ristiriitaisia tunteita herättävä matka nostaa Lisan perheen menneisyyden haamut pintaan.

Tilannetta ei myöskään helpota työskentely paikallisen poliisietsivä Adam Sandorin (Andi Vasluianu) kanssa, jonka täysin erilainen ajatusmaailma turhauttaa Lisaa – ja päinvastoin.

BBC:n rikosdraamasarja Bodyguard – henkivartija on saanut puolelleen niin katsojat kuin kriitikotkin. Bodyguard on Britannian katsotuin draamasarja kymmeneen vuoteen. Minun ei tarvitse asettua katsojia ja kollegoitani vastaan. Laatusarja mikä laatusarja. Bodyguardin luoja Jed Mercurio on tämän hetken mielenkiintoisimpia ja taitavimpia tv-käsikirjoittajia. Miehen käsialaa on myös hittisarja Line of Duty, joka näkyy Ruutu-palvelussa.

David Budd (Richard Madden) määrätään sisäministeri Julia Montaguen (Keeley Hawes) henkivartijaksi. Montague yrittää ajaa läpi uuden tiukan antiterrorismilain. Budd on pian suuren salaliiton jäljillä.

Nokkela ja synkän realistinen draamakomedia sarja UnReal valottaa kaaosmaista todellisuutta deittailu-realitysarjan kulisseissa. Rachel Goldberg (Shiri Appleby) on tv-tuottaja, joka hermoromahduksensa jälkeen palaa tuottamaan Everlasting-nimistä suosittua deittailuohjelmaa.

Aiemmin ohjelman hylännyt Rachel saa kollegoiltaan kylmän kohtelun. Vakuuttaakseen pomonsa ja työyhteisönsä tekee Rachel kaikkensa tehdäkseen ohjelmasta supersuositun – siis kaikkensa. Peabody-palkittu ja Emmy-ehdokkaana nähty sarja kertoo mustan huumorin kautta miten tosi-tv:n todellisuus on kaikkea muuta kuin miltä näyttää.