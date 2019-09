Bostonissa eivät mammanpojat pärjää

Mitä amerikkalaisten elokuvien tapahtumapaikkoihin tulee, kaksi kaupunkia nousee ylitse muiden: New York ja Los Angeles. Mutta myös Bostonissa sattuu ja tapahtuu, kuten nämäkin elokuvat osoittavat.

– T he Equalizer (2014). Denzel Washingtonin tähdittämä toimintajännäri nähdään tänään Subilla uusintana.

– The Departed (2006). Martin Scorsen ohjaama rankka rikosjännäri se kertoo Bostonin poliiseista ja rikollisista.

– Good Will Hunting (1997). Matt Damonin ja Ben Affleckin käsikirjoittama ja tähdittämä läpimurtodraama kertoo MIT-oppilaitoksen talonmiehestä, joka on matemaattinen nero. Affleck sijoittaa elokuviaan usein Bostoniin, jossa on asunut itsekin.

– The Town (2010). Ei kuuluisin Boston-elokuva, mutta rikosdraama, jossa Boston on jatkuvasti läsnä. Ohjaus ja päärooli: Ben Affleck.

– Menneisyyden ote (Mystic River, 2003). Kolme nyt aikuista ystävystä käy läpi lapsuutensa traagista onnettomuutta. Clint Eastwood kuvasi elokuvansa Itä-Bostonissa.

– Spotlight (2015). Tositapahtumiin perustuvassa laatudraamassa joukko sanomalehti Boston Globen journalisteja ryhtyy tutkimaan katolisen kirkon pedofiiliskandaalia.

– Ted (2012). Bostonilla on maine hurjana kaupunkina, joka pistää poliitikot ja poliisit koville. Ted on kuitenkin komedia bostonilaisesta miehestä, jonka paras ystävä on elävä teddynalle.

– Fever Pitch (2005). Kyllä Bostoniin romanttinen komediakin mahtuu. Nainen aloittaa suhteen miehen kanssa, joka on fanaattinen Boston Red Sox -baseball-joukkueen kannattaja.

– The Boondock Saints (1999). Takaisin rikoksen pariin. Katoliset veljekset ryhtyvät puhdistamaan Bostonia tappamalla rikollisia Jumalan nimeen.

– Shutter Island (2010). Eletään vuotta 1954, kun sheriffi saapuu tutkimaan vankimielisairaalasta kadonneen vangin tapausta. Tapahtumapaikka, Shutter Island, sijaitsee Bostonin edustalla.