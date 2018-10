Brasiliastakin löytyy savolaisia naattijoita

Kun ulkomaalaisilta kysyy, millaisia brasilia­laiset ovat, on vastaus melko varmasti, että iloisia ja ulospäin suuntautuneita. Omasta mielestään he kuitenkin ovat huonompia kuin toiset. Tälle on Brasiliassa annettu nimikin, ”sekarotuisen koiran syndrooma”. Se juontaa juurensa rotujen sekoittumisesta aikojen saatossa. Brasilialaiset eivät näe mitään syytä olla ylpeitä itsestään, mutta huono itsetunto hautautuu eloisan käyttäytymisen alle.

Brasilialaisten luonnehdinta menee yksityiskohtaisemmaksi, kun maata tarkastelee lähempää. Brasiliassa on 26 osavaltiota ja sen alueissa sekä asukkaissa on paljon eroja.

Toisissa osavaltioissa asuvista puhutaan liioitellusti ja huumorin pilke silmäkulmassa, joten kenenkään ei pidä niistä loukkaantua. Tässä siis brasilialaisilta itseltään kuultua stereotyyppistä luonnehdintaa eri alueiden ihmisistä.

Rio de Janeiron asukkaat eli cariocat elävät sambakarnevaaleja varten. Niitä odotetaan koko vuosi. Kun edelliset loppuvat, seuraavia aletaan suunnitella.

Cariocat ovat ulkonäkökeskeisiä, ja he mieluusti viettäisivät kaiket päivät rannalla auringossa maaten ja illat sambaa tanssien.

Eteläisen pallonpuoliskon väkirikkain kaupunki São Paulo on muiden kuin siellä asuvien mielestä ruma ja likainen metropoli. Sen asukkaille on työ tärkeintä elämässä ja he käyttävät kaiken aikansa rahan perässä juoksemiseen.

São Paulolle tyypillistä on myös huono maku kaikessa, musiikista arkkitehtuuriin. Ei kovin mairittelevaa kuvausta.

Mineirot eli Minas Geraisin osavaltion ihmiset ovat juntteja. He puhuvat outoa murretta ja suhtautuvat ennakkoluuloisesti ulkomaalaisiin. Minas Geraisin pääkaupungissa asuvana en ennakkoluuloisuutta tosin ole kohdannut, uteliaisuutta kylläkin.

Kerran eräässä kauppakeskuksessa kaksi nuorta myyjää alkoi hihitellä ja asiasta kysyttäessä syyksi paljastui se, että puhuin mieheni kanssa englantia.

Etelä-Brasilia on perinteisesti ollut karjankasvatusaluetta. Alueen miehet, gaúchot, ovat omasta mielestään machoja ja cowboyita, vaikka eivät koskaan olisi nähneet edes yhtä elävää kanaa.

Etelä-Brasilian osavaltiot haluaisivat alueen itsenäistyvän omaksi valtiokseen. Sen asukkaiden mielestä alueella on paljon omia erityispiirteitä joten se pärjäisi paremmin omana valtionaan.

Muiden mielestä tuo on omahyväistä.

Koillis-Brasiliaa rakastavat kaikki. Bahian osavaltion rajalla on kyltti, jossa sanotaan ”Hymyile, olet Bahiassa”. Aurinko paistaa, musiikki soi ja meno on rentoa.

Bahian asukkailla ei ole kiire minnekään ja kaikki ovat aina hyvällä tuulella. Elämänasenne on kuin savolaisilla, ei kannata hötkyillä. Naati joutilaisuuvesta.

Bahialaisten laiskuus on jo käsite, jopa vitsi. Eräs perhetuttu oli lomalla Bahian pääkaupungissa Salvadorissa. Hän tilasi ravintolassa juoman ja kun sitä ei alkanut kuulua, hän meni tiskille kysymään asiasta.

Siellä hän huomasi, että kaikki työntekijät tuijottivat televisiota ja kysyessään tilauksen viipymisestä nainen sai hämmentävän vastauksen: ”Me vain katsotaan tämä telenovela ensin loppuun, sitten tuomme juomasi.”

Ihanan bahialaista.

Kirjoittaja on Brasiliassa asuva vapaa toimittaja.