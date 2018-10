Brittien ostoskadut menettävät isoja nimiä

Lontoossa sijaitsee Britannian ja ehkä koko Euroopan pisin ostoskatu, mutta harva turisti löytää sinne.

Etelä-Lontoossa sijaitseva Streatham High Road on melkein kolme kilometriä pitkä, ja sen varrella on kauppoja ja palveluita käytännössä päästä päähän.

Kadulla saa hyvän käsityksen siitä, miltä brittiläinen ostoskatu, high street, näyttää vuonna 2018.

Se näyttää tältä: yllin kyllin ruokakauppoja ja siellä täällä vedonlyöntitoimistoja. Apteekkeja, jotka näyttävät kosmetiikkamyymälöiltä. Yhä enemmän partureita, sähkötupakkakauppoja ja jäätelöbaareja. Yhä vähemmän pubeja sekä vaate- ja kenkäkauppoja.

Jokaisen brittikaupungin ja kaupunginosan sydän on high street, ja ne ovat suomalaisesta näkökulmasta hyvin elinvoimaisia. Britit kuitenkin kantavat huolta ostoskatujensa näivettymisestä, ja lehtien pelastamiseksi on perustettu jopa kansanedustajista ja liikejohtajista koostuva työryhmä.

Vuosi 2018 on ollut ostoskatujen kannalta rankka. Kaduilta on kadonnut tai uhkaa kadota useita tunnettuja brändejä, kuten lelukauppa Toys’R’Us ja halpakauppaketju Poundworld. Tavarataloketjut Marks & Spencer, House of Fraser sekä Stockmannin Venäjän-tavaratalot ostanut Debenhams karsivat myymäläverkostoaan tai vähentävät työntekijöitään.

Saarivaltakunnassa on laskettu, että joka viikko toimintansa lopettaa keskimäärin neljä pubia, kun uusia tulee tilalle kolmen viikkotahtia. Ostoskaduilta katosi viime vuonna melkein 1 800 myymälää enemmän kuin sinne avattiin uusia.

Ostoskatujen ongelmat ovat Suomesta tuttuja. Verkkokauppa on saanut ahtaalle etenkin tavaratalot, jotka täyttävät ostoskatujen suurimpia liiketiloja. Niitä painavat muun muassa kiristynyt kiinteistöverotus.

Kaiken lisäksi raha, joka brittikuluttajille jää välttämättömien menojen jälkeen, on vähentynyt.

Etenkin vaatteisiin, sisustukseen ja kodintarvikkeisiin käytetään rahaa aiempaa vähemmän. Nuoret eivät rakenna pesää entiseen malliin, koska vuokra-asuminen ei motivoi kuluttamaan samalla tavalla kuin omistusasuminen.

Ostoskaduilla on myös ongelma, jonka kauppaketjut ai­heuttavat itse.

Keskiluokkaistuvien työläiskaupunginosien ostoskadut täyttyvät nimittäin samoista Marks & Spencereistä ja Starbuckseista, eivätkä kadut enää juuri eroa toisistaan. Nykykuluttaja arvostaa yksilöllisyyttä.

Kehitys ei toki ole pelkästään pahasta, sillä keski­luokan suosimat kaupat ja palvelut ovat laadukkaita ja edullisia, ja moni ilahtuu saadessaan niitä kotikulmilleen. Isot ketjut kuitenkin jyräävät alleen omaleimaisia pienyrityksiä, joilla ei ole varaa kilpailla näkyvyydestä ja kallistuvista vuokrista niiden kanssa.

Kehitystä ei kehtaa kauhistella kovaan ääneen, jos on keskiluokkainen ihminen, joka asuu keskiluokkaistuvassa kaupunginosassa. Syyllistä kun ei tarvitse etsiä peili­kuvaansa kauempaa.

Kirjoittaja on Lontoossaasuva toimittaja.