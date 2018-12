Costa Rica osaa brändätä ekologisuuden

Kirjoitan tätä kolumnia Costa Ricassa, Manuel Antonion kansallispuistossa. Joulu meni kuin huomaamatta puista riippuvia laiskiaisia, maassa vipeltäviä liskoja ja retkeilijöiden eväitä varastavia pesukarhuja ihmetellen. Costa Rica on luontoelämyksiä täynnä oleva paratiisi: suojeltuja sademetsiä reunustavat toinen toistaan upeammat hiekkarannat. Maan keskiosasta löytyy tulivuoria ja pilvisademetsiä.

Costa Rica ei suomalaisille ole matkakohteena tutuimmasta päästä, mutta maailmalla se tunnetaan erityisesti ekologisen matkailun edelläkävijänä. Costa Ricassa ihmisten onnellisuus ja hyvinvointi ovat myös korkeammalla tasolla kuin äkkiseltään voisi kuvitella.

Viime vuosien Happy Planet Index -mittauksessa Costa Rica on ollut toistuvasti ykkönen. Indeksi suhteuttaa väestön eliniänodotteen ja hyvinvoinnin jakautumisen ekologiseen jalanjälkeen. Maat, joiden asukkaat tuntevat itsensä onnellisiksi, ovat pitkäikäisiä ja kuormittavat ympäristöä vain vähän, menestyvät vertailussa.

Costa Ricassa bruttokansantuote on vain noin neljännes Suomen bkt:stä. Silti maassa on korkeatasoinen julkinen terveydenhuolto, kattava koulutusjärjestelmä sekä mittava panostus ympäristönsuojeluun. Eliniänodote on korkeampi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Rentous ja stressittömyys on tutkimusten mukaan merkittävä syy costaricalaisten pitkäikäisyyteen. Lisäksi elämä on terveellistä ja säännöllistä. Vuorokausirytmi on aikainen. Julkista tupakointia rajoitetaan tiukasti. Maan tunnetuin slogan ja yleisesti käytetty hyvän jatkon toivotus ”Pura Vida” tarkoittaa sanamukaisesti puhdasta elämää.

Costa Rican hyvinvointiin on päästy julkisten varojen tietoisella kohdentamisella. Maan armeija lakkautettiin jo vuonna 1949. Turismi alkoi laajeta voimakkaasti 1980-luvulla ja kasvaa edelleen nopeasti. Tällä hetkellä turismi tuo maahan enemmän tuloja kuin banaanien, kahvin ja ananasten vienti yhteensä.

Kieltämättä turisteja on paljon. Silti maa onnistuu vaikuttamaan sympaattiselta ja turvalliselta. Ekologisuuteen pyritään kaikin tavoin. Turisteja ohjataan veden ja sähkön säästämiseen. Roskia ei tien vierustoilla, rannoilla tai metsissä ole.

Ekologisuus on ennen kaikkea loistavasti brändättyä. Turistien on helppo mukautua maan tapoihin, vaikka kansallispuistoja pidetäänkin kunnossa keräämällä ulkomaalaisilta kymmenkertaisia pääsymaksuja paikallisiin verrattuna. Costa Rica ei muutenkaan ole turistille halpa.

Costa Ricalla ja Suomella on itse asiassa paljon yhteistä. Myös Suomi pärjää kansainvälisissä onnellisuusvertailuissa. Myös Suomessa ainutlaatuista luontoa on paljon. Myös Suomessa pyritään ekologisuuteen ja luonnon koskemattomuuteen. Suomalainen elämäntapa on myös parhaimmillaan omanlaistaan ”Pura Vidaa”: luonnonläheistä ja alkuperäistä.

Suomi ei kuitenkaan ole merkittävä matkailumaa. Omaleimaisuuttamme ei osata kovin hyvin brändätä eikä myydä maailmalle. Suosittelen matkailun parissa toimijoille opintomatkoja Costa Ricaan. Mieluiten tietysti talvella.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, joka on erikoistunut kulutuksen ja talouden tutkimukseen.