Diktaattorin viimeinen nousu

Espanjassa on tänä syksynä seurattu kansakunnan kaapin tunnetuimman luurangon siirtohanketta. Kyse on itsensä diktaattori Francisco Francon jäännösten siirtämisestä toiseen hautapaikkaan.

Franco on haudattuna monumentaaliseen Kaatuneiden laaksoon Madridin pohjoispuolella. Jäännösten siirtämisen jälkeen laaksosta on tulossa kansallisen monumentin sijaan tavanomainen hautausmaa.

– Yksikään demokratia ei voi osoittaa kunnioitusta diktaattorille, pääministeri Pedro Sánchez sanoi.

Laillista hallitusta vastaan kapinaan nousseen yksinvaltiaan viimeisessä nousussa on joitakin yhtäläisyyksiä hänen henkilöönsä. Toimenpide kun tapahtunee yllättäen ja yön pimeydessä, vähän kuin sotilasvallankaappaus.

Euroopan viimeisen fasistisen yksinvaltiaan aseman kuvittelisi nyky-Espanjassa olevan melko selvän. Silti jäännösten siirtäminen on ollut odotettuakin hankalampaa. Lopullinen toteutus on tätä kirjoitettaessa vielä avoinna.

Suoranaisen vastustuksen ja passiivisuuden lisäksi taustalla on oikeudellisia kysymyksiä. Koska jäännökset ovat basilikan sisällä, myös katolisella kirkolla aina Vatikaania myöten on sanansa sanottavanaan.

Francon perhe luonnollisesti vastustaa siirtoa katkerasti. Se on uhannut hallitusta jopa oikeustoimilla. Tämän takia parlamentissa hyväksyttiin toimenpidettä varten laki, joka suojaa sen oikeudellisesti.

Perhe-imperiumin vastaisku oli hankkia jäännöksille paikka madridilaisesta Almudenan katedraalista. Sijoitukselle on jo Madridin hiippakunnan siunaus. Diktaattorin hautapaikan ilmestyminen keskelle pääkaupunkia ei ollut katoliselle kirkolle ongelma, mutta sosialistihallitukselle oli.

– Emme voi tehdä mitään, varapääministeri Carmen Calvo valitteli, mutta matkusti kuitenkin Vatikaaniin keskustelemaan asiasta.

Kansakunnan kaapissa on paljon luita, eivätkä ne kaikki kuulu yhdelle diktaattorille. Esimerkiksi sisällissodan jäljiltä on joukkohaudoissa eri puolilla maata yhä yli 100 000 ihmistä.

Sisällissodan päättymisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta, mutta virallisesti merkkivuotta ei juuri huomioida. Jotakin on kuitenkin muuttumassa, kuten Francon jäännösten siirtohankkeesta voi päätellä.

Sisällissotien jälkipyykki on vähemmän mieltä ylentävää, kuten Suomessa on nähty vuoden 1918 satavuotismuisteluiden yhteydessä. Espanjassa sota-ajan tapahtumien käsittelyä on hidastanut pitkään jatkunut diktatuuri.

Kokonaan käsittelemättä on lisäksi esimerkillisenä pidetty siirtymäkausi demokratiaan. Nykyinen demokratia peri diktatuurin aikana rakennetun sosiaalisen ja taloudellisen mallin lähes sellaisenaan. Kaupan päälle eliitti sai jatkaa entisissä tehtävissään, mukana lukuisat viranhaltijat, tuomarit ja poliitikot.

Vuonna 1977 Espanjassa säädettiin yleinen armahduslaki, jonka henkenä oli poliittisten vankien vapauttaminen. Eniten siitä hyötyi kuitenkin moni entisen hallinnon rikoksiin osallistunut.

Syystä tai toisesta Espanjassa on oltu hyvin pidättyväisiä kaiken lähihistoriaan liittyvän avaamisessa. Silloin jouduttaisiin kyseenalaistamaan monenlaisia asioita nykyisestä kuningaskuntamallista lähtien.

Kuningas Juan Carlos I kun oli Francon itselleen nimittämä seuraaja. Sosiaalisessa mediassa onkin jo vitsailtu siitä, että Francon jäännökset näyttävät erehdyttävästi nykyiseltä kuninkaalta.

Kirjoittaja on Espanjassa asuva vapaa toimittaja.