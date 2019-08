Dokumentteja vai markkinointiviestintää?

Antenni

Osallistuin poliisin järjestämään toimittajakoulutukseen, jossa esiteltiin mielenkiintoisia tilastoja.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoilta oli kysytty, mistä he saivat sysäyksen poliisiuralle. Toiseksi yleisin vastaus oli tv-sarja Poliisit.

Vastaus selittää paljon. Se on merkittävä syy sille, että Poliiseja esitetään vielä kymmenen vuotta sarjan alkamisen jälkeen, vaikka sen sisältö toistaa ihmisten yksityisyydensuojan takia itseään. Suuri osa poliisitehtävistä on sellaisia, että niitä ei voi esittää televisiossa edes blurratuin kasvoin. Osin näytelty sisarsarja Poliisit – kotihälytys yrittää paikata tätä puutetta, mutta siinä ei ole samanlaista aitoa rosoa kuin Poliiseissa.

Vielä enemmän poliisiopiskelijoiden vastaus selittää sitä, miksi ohjelmatyyppi ”tavalliset ihmiset tekemässä töitään” on yleistynyt. Taksi, Tulli, Pelastajat, Suomen vartijat, A mmattina sankari (rekkakuskit), Pelastushelikopteri, Naissotilaat, viimeisimpänä Tankkaustarinat...

Ohjelmat voivat olla ihan hyviä – kuten esimerkiksi ensimmäisen kauden Poliisit kiistatta on – mutta on silti makuasia, ovatko ne enemmän televisioviihdettä vai markkinointiviestintää. Tuotannon taustalta löytyy yhteistyökumppani, jonka intressinä on esitellä ammattia positiivisessa valossa: esimerkiksi Poliiseissa sisäministeriön poliisiosasto. Kuten poliisiopiskelijoiden vastaus osoittaa, markkinointi tv-sarjan muodossa voi olla hyvinkin tehokasta. Katsojan kannalta se on sen sijaan vähän tylsää.