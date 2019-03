Dubain uudet innovaatiot ovat kuin tieteiselokuvista

Lentäviä ilman kuljettajaa toimivia takseja on odotettu Dubain liikenteeseen jo muutaman vuoden ajan. Tarvittava teknologia on valmiina, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että teknologia on alun perin kehitetty miehittämättömiin lentäviin laitteisiin eivätkä sen kehittäjät halua ottaa vastuuta kehittämänsä teknologian soveltamisesta ihmisiä kuljettaviin laitteisiin.

Lokakuun puolivälissä Dubaissa julkistettiin teknologiaviikolla ilman kuljettajaa toimivat taksit, joiden on määrä aloittaa liikennöinti tietyillä Dubain alueilla muutaman kuukauden sisällä. Vuonna 2009 toimintansa aloittanut Dubain metro on aina toiminut kauko-ohjatusti ilman kuljettajaa.

Uudet ilman kuljettajaa toimivat taksit ovat viimeisin askel Dubain hallinnon tavoitteessa saada neljännes kaikesta Dubain liikenteestä kuljettajavapaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Teknologiaviikon innovaatiopaljastuksiin kuuluvat myös ilmaa puhdistava älymaali ja poliisien älylasit.

Älylaseja on jo testikäytössä muutamilla poliiseilla. Lasit muistuttavat silmien yläreunaan sijoittuvaa visiiriä enemmän kuin perinteisiä silmälaseja. Vastaavanlaisia älylaseja on nähty esimerkiksi James Bond -leffoissa ja Tom Cruisen tähdittämissä Mission Impossible- eli Vaarallinen tehtävä -elokuvissa.

Lasien oikeaan yläkulmaan on sijoitettu pieni kamera, joka ottaa kuvan kun kamera on kohdistettu ihmisen kasvoihin parin kolmen sekunnin ajan. Kuva siirtyy langattomalla yhteydellä pieneen kannettavaan tietokoneeseen, jonka tärkein sisältö ovat poliisin rikoksista etsimät henkilöt. Älylasit ovat liikuteltava muoto vastaavanlaisesta tulli- ja maahantulopisteiden laitteista, mutta älylaseissa tieto on luettavissa lasin pinnasta silmien edestä.

Älylasit lataavat näyttöön muutamassa sekunnissa tiedot kohteena olevasta henkilöstä. Poliisin nähtävillä on henkilön henkilöllisyystunnus, viisumin tilanne ja ennen kaikkea se, onko henkilö poliisin etsinnässä.

Laseja on tarkoitus käyttää etenkin massatapahtumien yhteydessä sekä lentokentillä, metroasemilla ja puistoissa. Dubain poliisi vakuuttaa, ettei lainkuuliaisilla kansalaisilla ole mitään syytä kavahtaa älylaseja, joiden ainoa tarkoitus on tehdä Dubaista entistä turvallisempi kaupunki.

Dubain ilmanlaatu on hyvä verrattuna vaikkapa maailman saastuneimpiin kaupunkeihin kuuluvaan Kairoon. Dubaissa ilmanlaatua valvotaan tarkasti ja mietitään keinoja sen parantamiseen. Uusi ase taistelussa ilmansaasteita, etenkin autojen päästöistä syntyviin typen oksideja (noxit) vastaan on älymaali.

Älymaalissa on fotokatalyytti-teknologiaa, jonka titaanidioksidi muuttaa vesihöyryn hydroksyyli- ja perok­syylivapaiksi radikaaleiksi maalipinnalla. Nämä radikaalit pilkkovat typen oksideja, jotka maalipinnan teknologia muuttaa typpihapoksi ja neutraloi emäksisellä kaliumkarbonaatilla.

Älymaali on jo käytössä muun muassa Meksikossa ja Japanissa, jossa sen avulla on onnistuttu vähentämään ilmansaasteita jopa 20 prosenttia. Yksi neliömetri älymaalia vastaa ilman puhdistamiskapasiteetiltaan yhtä täysikasvuista puuta. Dubaissa älymaalilla on toistaiseksi maalattu 3 000 neliötä Al Mamzar -puistossa.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.