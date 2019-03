Egyptin kristityillä on turvallisempaa mutta ei vapaampaa

Egyptin kymmenen prosentin eli noin kymmenen miljoonan kristitylle vähemmistölle kuuluu turvallisuuden suhteen parempaa kuin aikoihin. Valtio on merkittävästi lisännyt turvallisuuskontrollia kirkkojen ja luostareiden luona. Näkyvästi esillä olevien aseistettujen poliisien ja tiesulkujen sekä turvatarkastuspisteiden lisäksi kirkkoja ja luostareita suojaavat siviilipukuiset poliisit ja koptikirkon omat siviiliasuiset turvamiehet.

Terrori-iskuilta kirkkoja kohtaan onkin viime aikoina vältytty. Tammikuun alussa turvallisuusviranomaiset onnistuivat ehkäisemään mahdollisesti kirkkoa vastaan suunnitellun iskun. Moskeijan katolta läheltä koptikirkkoa löytyi pommi, joka valitettavasti tappoi sitä purkaneen räjähdeasiantuntijan. Suomen mediassa tapahtunut uutisoitiin virheellisesti ”kirkkopommina”, mikä tietenkin johti ajatukset onnistuneeseen terrori-iskuun kristittyjä vastaan vaikka kyseessä oli päinvastoin sinänsä hyvä uutinen ennalta ehkäistystä pommiräjähdyksestä.

Virallisesti Egyptin koptikirkko on hyvin tyytyväinen nykytilanteeseen. Koptikirkon johtaja, paavi Tawadros II ylistää Egyptin presidentin olevan viisas johtaja, paras mahdollinen mies johtamaan Egyptiä ja takaamaan maan ja kansalaisten turvallisuuden.

Samaa sanovat egyptiläiskristityt, etenkin jos tietävät puhuvansa median edustajan kanssa. Virallisen mielipiteen mukaan kaikki on jos ei erinomaisen hyvin, ainakin huomattavasti paremmin kuin vuosiin. Turvallisuustilanteen osalta tämä onkin totta mutta tyytyväisyys ei silti ole koko totuus.

Koptikirkon sisällä on enemmän jännitteitä kuin ehkä koskaan modernin historian aikana. Suurin tyytymätön ja kriittinen ryhmä kristittyjä on diasporassa elävät koptikristityt, joita on ainakin kaksi miljoonaa. Eniten diasporakopteja on Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Etenkin toisen ja kolmannen polven ulkoegyptiläiset kritisoivat paavia veljeilystä presidentin kanssa. Kritisoijat syyttävät paavia muun muassa siitä, ettei tämä ole vaatinut valtiolta tukea kristityille, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa Pohjois-Siinain levottoman tilanteen vuoksi.

Paavi on melko lailla puun ja kuoren välissä; nykypäivän Egyptissä ei suvaita minkäänlaisia valtion johtoa tai ainakaan presidenttiä vastaan kohdistuvia soraääniä.

Kristityt kritisoivat paavia myös vanhoillisuudesta. Koptikirkko ei hyväksy avioeroa kuin kahdesta syystä; puolison uskottomuuden tai muuhun uskontoon kääntymisen vuoksi. Etenkin nuoret kristityt kokevat käytännössä ”ikuisen” avioliiton raskaana vaatimuksena.

Koptikirkon yhteyttä on ravistellut myös viime vuonna tapahtunut mystinen piispansurma. Piispan murhasta syytetyt kaksi munkkia saivat helmikuussa kuolemanrangaistuksen. Yhä isompi osa kristityistä ei usko munkkien syyllisyyteen ja kuolemanrangaistus itsessään on kristityille vaikeasti sulatettava asia. Paavi vetoaa munkkien tapauksessa valtion lakiin.

Ääneen saati Egyptin mediassa kristityt eivät kritiikkiään esitä, mutta niin yksittäiset kristityt kuin papitkin avautuvat luotettavissa kahdenkeskisissä keskusteluissa kunhan lähdesuojasta on varmuus.

Eräs koptikirkon piispa tiivistää tilanteen osuvasti: ”Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua valtion peliin; aiemmin opetin ihmisoikeuksia, nyt opetan Vuorisaarnaa ja Matteuksen evankeliumia mutta kurssien sisältö ei ole muuttunut.”

Kirjoittaja on Egyptissä ja muissa arabimaissa työskentelevä vapaa toimittaja.