Egyptissä laki on vain mustetta paperilla

Egypti on monien totuuksien maa. Jos vaikkapa Egyptin naisten ja tyttöjen tilannetta tarkastelee lainsäädännön näkökulmasta, tilanne on hyvä tai suorastaan erinomainen.

Tyttöjä ja naisia suojaavia lakeja on paljon: tyttöjen sukuelinten silpominen on kielletty, samoin alle 18-vuotiaiden avioliitot. Seksuaalinen häirintä on myös kriminalisoitu Egyptissä. Ja virallisesti tytöillä on samat oikeudet kuin pojillakin muun muassa koulutuksen suhteen.

Käytännössä tyttöjen tilanne on monesti heikko tai jopa surkea. Maalaiskylissä tytöt eivät pääse kouluun ollenkaan tai eivät saa jatkaa koulunkäyntiä muutamaa vuotta kauempaa. Tosin yliopisto-opiskelijoista alasta riippuen lähes puolet on naisia.

Lokakuun 11. päivänä vietettiin Kansainvälistä tyttöjen päivää. Tätä YK:n julistamaa vuosipäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Egyptissä järjestettiin tuolloin kansainvälisen lastenoikeusjärjestö Planin koordinoimana ”suurlähettiläiden vaihtopäivä”, yhteistyössä 25 lähetystön kanssa. Planin valitsema nuori nainen vaihtoi yhdeksi päiväksi paikkaa eri maiden suurlähettiläiden kanssa.

Myös Suomi oli mukana tarjoamassa yhdelle nuorelle naiselle mahdollisuuden kurkistaa diplomatian arkeen. Päivän lopuksi kokoonnuttiin seminaariin Egyptin sosiaalisen solidaarisuuden ministeriön auditorioon.

Seminaarin pääpuhujana oli Egyptin sosiaalisen solidaarisuuden ministeri Ghada Waly, joka on yksi Egyptin historiallisen kahdeksan naisministerin hallituksen naisministereistä.

Seminaarissa sai puheenvuoron myös muutama Planin toiminnassa pitkään mukana ollut nuori nainen. Naiset kertoivat hyvin avoimesti kohtaamistaan ongelmista: tyttöjen sukuelinten silpominen on yleistä, samoin alaikäisten avioliitot sekä se, ettei tyttöjen koulutusta pidetä tärkeänä.

Seminaariyleisö kuuli tapauksista, joissa nuori tyttö oli noussut vastustamaan vanhempiaan ja saanut nämä lopulta muuttamaan mieltään sukuelinten silpomisesta sekä jättämään haitallisen ja traumatisoivan operaation tekemättä.

Egyptissä on harvinaista, että kukaan uskaltaa asettua poikkiteloin itseään ylempänä hierarkiassa olevan auktoriteetin kanssa olipa sitten kyse isästä tai äidistä tai isovanhemmista tai opettajasta tai esimiehestä.

Seminaarin pysähdyttävin puheenvuoro oli kuitenkin tyttöjen oikeuksia puolustavan aktivistin toteamus: Egyptissä lait ovat vain mustetta paperilla, käytäntöön asti ne eivät ulotu.

Hyvin harvoin olen kuullut tätä totuutta julkisesti myönnettävän ja vielä harvemmin ministeriön tilaisuudessa. Sosiaalisen solidaarisuuden varaministeri Nevine Al Kabbaj oli hiukan varovaisempi sanoissaan todetessaan, että lukujen alaikäisten avioliitoista pitäisi ehkä hiukan parantua.

Lähes kahdenkymmenen vuoden jälkeen jaksan yhä alati hämmästyä Egyptin kaksoisstandardeista ja kaksinaismoraalista.

Seminaarissa palavasieluisesti puhuneet tytötkin tiesivät olevansa vain suuren näytelmän pelinappuloita, mutta tilaisuus tavata eri maiden suurlähettiläitä oli heille silti ainutlaatuinen ja voimauttava.

Kirjoittaja on Egyptissä ja muissa arabimaissa työskentelevä vapaa toimittaja.