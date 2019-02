Ei nenäkarvoille, kyllä aamupalalle

Ilmainen on taikasana, joka saa ihmiset toimimaan. Kun ilmaisen perässä lähdetään liikkeelle, menettävät aika ja raha merkityksensä. Ilmaisen jonottamiselle ei lasketa matkakuluja eikä vaivanpalkkaa. Paras palkkio lienee se, että ei jää paitsi.

Ilmainen myös yhdistää ihmisiä. Porukassa huumori kukkii ainakin siihen asti, kunnes huomataan, että joku etuilee tai toinen jono vetääkin paremmin.

Suomessa on ämpäristä tullut ilmaisen synonyymi, mutta vielä kahvit ja makkaratkin vetävät väkeä. Se on helppo huomata. Kun marketissa on kahvitarjoilu, on parkkipaikalla ruuhkaa. Autonäyttelyssä suurin sumppu ei ole uuden menopelin vaan maksuttoman makkaran ympärillä.

Japanissa kokeiltiin, toimisiko ilmainen toisinpäin eli houkuttaisi ihmisiä pois sumpuista. Tokion metroon sulloutuu päivittäin yli seitsemän miljoonaan matkustajaa. Se on niin paljon, että ruuhkaisimmat linjat ovat reippaasti ylikuormitettuja. Tarvitaan jopa virkasullojia työntämään väkeä sisään, jotta täpötäysien junavaunujen ovet saadaan kiinni.

Parin viikon kokeilussa testattiin, voidaanko pahimpia aamuruuhkia purkaa tarjoamalla tokiolaisille ilmaista ruokaa. Ajoittamalla metromatkansa tiettyyn aikasapluunaan, saattoi matkustaja saada palkkioksi ruokakupongin. Muunlaisiakin etuja on jo kokeiltu, mutta niihin eivät sikäläiset ole innostuneet. Helmikuun taitteessa päättyneen ruokakampanjan tuloksia pureksitaan vielä.

En ole käynyt Tokiossa, mutta kokemusta on maailman metropoleista ja maanalaisesta joukkoliikenteestä. Matkailu avartaa, mutta toisinaan myös ahdistaa. Olen oppinut, että metro ei ole minulle mieluinen kulkuväline. Suurkaupungeissa se on tehokas tapa liikkua, mutta naustiskelen enemmän maisemista maan päällä.

Ruuhkapiikit ovat väljään matkustamiseen tottuneelle suomalaiselle kauhistus. Niitä kannattaa välttää, ellei halua huojua hikisessä ihmismassassa, jossa ihokontakti on sallittu, mutta katseiden kohtaaminen ei kuulu asiaan. Arkimetroilija pystyy sulkeutumaan hyvin omaan kirja- tai kännykkäkuplaansa, mutta turisti voi yllättää itsensä laskemasta liian lähellä olevan tuntemattoman nenäkarvoja.

Turisti ei ole tervetullut tukos työmaaliikenteeseen. Esimerkiksi Lontoossa turistivirtoja ohjataan väljemmille vesille tarjoamalla edullisempia matkalippuja ruuhkapiikkien ulkopuolella.

Nähtäväksi jää, miten Tokiossa onnistutaan organisoimaan ylikierroksilla käyvä metroliikenne olympiavuotta 2020 varten. Tehtävä on vaikea ja sitä tuskin ratkaistaan ilmaisilla nuudeleilla. Ratkaisua etsitäänkin esimerkiksi yhteistyöstä yritysten kanssa. Työnantajia kannustetaan työaikajoustoihin, jotka tuovat helpotusta liikenteen pullonkauloihin.

Minäkin olen ilmaisen perään. Viime keväänä kaivoin pölyttyneen polkupyörän varastosta varta vasten maksuttomille mestoille. Ensimmäinen oli Pyörä kuntoon -päivä, joka tarjosi ilmaista huoltoa. Kunnostetulla pyörällä kelpasi polkaista ilmaiselle aamupalalle Pyörällä töihin -päivänä.

Valtakunnallinen pyöräilyviikko tulee taas toukokuussa. Olen jo merkannut kalenteriin.