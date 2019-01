Elokuvia katsomalla oppisi paljon

Aika suuri määrä ihmisistä ilmoittaa elokuvat harrastuksekseen. Hekin, jotka eivät niin tee, katsovat elokuvia toisinaan. Rohkenen väittää, että hyvin harvassa ovat ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista suhdetta elokuvaan.

Yhdestä paikasta kuitenkin löytyy valtavasti ihmisiä, joilla ei ole elokuvista minkäänlaista aavistusta. Nimittäin elokuvista. Tämä vaatii hieman selityksiä.

Esimerkiksi elokuvan mestarimurtovaras ei tajua, että viimeinen keikka on aina virhe. Se menee perusteellisesti pieleen. Tämän tietää jokainen rikoselokuvia vähänkin katsonut. Roiston kannattaa tehdä ihan vain satunnainen ryöstö ja päättää sen jälkeen, että nyt on aika jäädä eläkkeelle.

Kauhuelokuvan urheilijalle, seksikkäälle blondille, nörtille ja tyhjäpäiselle könsikkäälle on ihan ok lähteä viettämään viikonloppua metsässä sijaitsevaan mökkiin. Elokuvia katsoneet tietävät, että ruumiita on tulossa tuolla kokoonpanolla. Vaikkapa blondien kannattaisi mieluummin tehdä reissu ihan keskenään.

Jos kuitenkin tuohon tilanteeseen päädytään, henkiinjääneiden ei missään nimessä kannata hajaantua. Tuo tekee psykopaattitappajan hommasta vain helpompaa. Tämän tietää jokainen kauhuelokuvan pelkät perusteetkin tunteva katsoja.

Jos palaat suurkaupungista kotikonnuillesi maaseudulle, pukeudu parhaimpaasi. Tapaat nimittäin vanhan heilasi ja suhde alkaa uudelleen. Tämän tietävät kaikki muut paitsi te, koska me kaikki muut katsomme elokuvia.

Elokuvaihmiset eivät tajua olla sanomatta ääneen esimerkiksi sellaista virkettä kuin ”ei sitten tapella joulupöydässä tänä vuonna”. Elokuvia katsonut olisi tietänyt, että kovia riitoja on nyt taatusti tulossa. Onneksi riitely sentään päättyy sovintoon.

Elokuvien ihmisiltä säästyisi vaivaa, mikäli pitäisivät sen suuren romanttisen monologinsa jo kotona, eikä vasta lento- tai juna-asemalla.