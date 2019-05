En katso Putousta, koska olen sinua älykkäämpi

Antenni

En katso Game of Thronesia – ja se tekee minusta paljon kiinnostavamman ihmisen kuin sinusta.

Tämä ei ole minun mielipiteeni, vaan sanomalehti Guardianin Arwa Mahdawin kolumnin otsikko. Provokaatio tepsi: teksti keräsi esimerkiksi Facebookissa enemmän huomiota kuin Guardianin vakavat Game of Thrones -analyysit – joita muuten on paljon.

Sarjan fanit osoittautuivat juuri niin tosikkomaisiksi kuin olen pelännyt heidän olevan. Mitä järkeä on riidellä sarkastisen tv-kolumnin kanssa? Mahdawi puhuu Game of Thronesista ”laiskasti käsikirjoitettuna tonttupornona” ja ilmoittaa lisänneensä LinkedIn-profiiliinsa tiedon siitä, että ei katso Game of Thronesia.

Some-kohu kätkee silti kiinnostavan ilmiön. Kun jostain tulee todella suosittua, siitä tulee ihmisille kahdenlainen identiteetin rakennuspalikka. Sama koskee tv-sarjoja, artisteja tai vaikkapa urheilulajeja: toisille on tärkeää ilmaista seuraavansa kyseistä suosittua asiaa ja puolustaa sen poikkeuksellista hienoutta. Toisille on vähintään yhtä tärkeää vähätellä sitä.

Omaan tuttavapiiriini kuuluu Game of Thronesin lisäksi muun muassa Handmaid’s Talen, Sillan, Star Warsin, Lauri Tähkän, Karl Ove Knausgårdin, jääkiekon ja jalkapallon antifaneja. Kenties tulen itsekin kummastelleeksi turhan usein, miksi kukaan muu ei ymmärrä, että Putous ja Inception ovat yliarvostettua roskaa.

Se on höpsöä mutta ymmärrettävää. Mikä olisi helpompi tapa erottautua valtavirrasta kuin irtisanoutua valtavirtaviihteestä?