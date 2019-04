Esports tulee, oletko valmis?

Subilla aletaan tänään seurata Telia Esports Series -liigaa klo 21 alkaen. Aiemmin Suomessa ei ole seurattu videopelaamista kilpalajina parhaaseen katseluaikaan ja vieläpä säännöllisesti.

Kuten vanha klise kertoo, Suomi on urheilumaa, vaan onko esports urheilua? Tämä kysymys tuntuu aina nousevan esiin, kun media esportsista kertoo. Vastakkain ovat perinteinen urheilukäsitys – ei – ja moderni – kyllä.

Traditionalistien perusurheilija on maastohiihtäjä, joka puurtaa maastossa räkä poskella ja mustikkakeitot rinnuksilla. Maaliin tultuaan hän kaatuu lumeen kaikkensa antaneena tajuttomuuden rajamailla.

Modernistit korostavat esportsin olevan paljon muutakin kuin istumista tietokoneen äärellä ja hiirellä naputtelua. Harjoittelua on normaalin työpäivän verran päivittäin. Esportsissa on aiemmin menestynyt tukeva nörttikin, mutta taso kovenee kaiken aikaa. Nykyään vaaditaan kovaa kuntoa, ja myös esimerkiksi ruokavalion pitää olla kunnossa.

Näihin perussääntöihin löytyy helposti poikkeuksia. Kuten esimerkiksi autourheilu, jonka urheilullisuutta ei kyseenalaisteta, koska suomalaiset ovat perinteisesti lajissa menestyneet.

Sekä traditionalisti että modernisti ovat oikeassa – omasta näkökulmastaan katsottuna. Näin ollen kumpikin osapuoli on myös väärässä – vastapuolen näkökulmasta katsoen.

Sitten on myös kolmas osapuoli, jota itsekin edustan. Meidän äänemme keskustelussa on kuulunut heikkona. Kutsun meitä hällävälisteiksi. Meillä on ihan yksi ja sama lysti, kutsutaanko esportsia urheiluksi vai ei.

Fakta on, että esports on olemassa, eikä minnekään katoa. Päinvastoin, esports on joka päivä enemmän valtavirtaa ja saavuttaa enemmän suosiota.

Joten oleellinen kysymys ei ole, onko esports urheilua vai ei, vaan se, kiinnostaako se minua vai ei? Julistan keskustelun esportsin urheilullisuudesta päättyneeksi.