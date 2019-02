Et maksa veroja, jos synnytät tarpeeksi lapsia

Minulta on kysytty usein, ovatko unkarilaiset ihan vinksahtaneita, kun sallivat pääministerinsä tehdä, mitä tämä haluaa.

Miehittää koko hallintokoneiston. Kaapata median ja oikeuslaitoksen. Talloa kansalaisjärjestöjä. Haukkua EU:ta, joka rahoittaa Unkarin talouskasvun ja ihmisten kohenevan elintason.

Häätää jopa kansainvälisen yliopiston, mitä ei ole Euroopassa tapahtunut sitten vuoden 1943. Tuolloin natsi-Saksa lakkautti Oslon yliopiston Norjassa.

”Soros-yliopisto”-pilkkanimen saanut Keski-Euroopan yliopisto (CEU) joutui tekemään lähtöpäätöksen joulukuussa 2018, sillä pääministeri Viktor Orbán ei taipunut allekirjoittamaan sopimusta, joka olisi turvannut yliopiston toiminnan Budapestissa. CEU siirtää päätoimintonsa runsaan 200 kilometrin päähän Wieniin.

Ei, eivät unkarilaiset ole vinksahtaneita. He vain ajattelevat kuten tavallisilla ihmisillä on tapana ajatella. Turvallisuuttaan. Toimeentuloaan. Perhettään. Itseään.

Ja onhan heitä kohta 10 vuotta manipuloitu ajattelemaan juuri näin.

Mitäpä sanoisitte, jos pääministeri Juha Sipilä ilmoittaisi, että jokainen nainen, joka synnyttää vähintään neljä lasta, vapautetaan loppuelämäksi tuloverosta?

Tai että jokainen alle 40-vuotias avioliiton solmiva nainen saisi edullisen asuntolainan valtiota, ja hallitus lyhentäisi lainaa runsaalla 3 000 eurolla jokaisesta syntyvästä lapsesta? Tai että valtio tukee suurperheiden uuden tila-auton hankintaa yli 7 500 eurolla? Tai että valtio ryhtyy maksamaan isovanhemmille lastenlasten hoidosta?

Orbán lupasi kaiken tämän ja vielä enemmänkin äskettäin pitämässään linjapuheessa.

Orbán asetti vastakkain kaksi asiaa: unkarilaiset perheet ja ”migrantit”, joilla tarkoitetaan muslimitaustaisia pakolaisia ja maahanmuuttajia. Perhekoon kasvattaminen on Orbánin Unkarissa ainoa oikea vaihtoehto maahanmuutolle.

Kukapa ei iloitsisi siitä, että ne rahat, jotka EU ”pakottaisi” käyttämään pakolaisten ”hyysäämiseen”, annettaisiinkin omille, unkarilaisille perheille?

Perhepolitiikalla Orbán rakentaa Unkarista vahvaa ja etnisesti homogeenista kansakuntaa. Tosiasia on, että Unkarin väkiluku hupenee ja on nyt enää alle 10 miljoonaa. Tosiasia on myös se, että Unkarissa on akuutti työvoimapula. Jokainen työkykyinen, myös monet eläkeläiset on komennettu töihin.

– Lapsia syntyy entistä vähemmän kaikkialla Euroopassa ja lännen vastausta siihen on maahanmuutto. Me Unkarissa ajattelemme eri tavalla, emme vain numeroina vaan unkarilaisina lapsina. Maahanmuutto merkitsisi meille antautumista, Orbán sanoi.

Pääministeri Viktor Orbánin perinteinen linjapuhe oli lähtölaukaus kevään EU-vaaleihin.

Vaalikansa saikin täyslaidallisen tyypillistä orbanilaista retoriikkaa, jolla huomio käännetään toisaalle maan todellisista ongelmista, esimerkiksi korruptiosta, jota pääministeri ei maininnut kertaan 45 minuutin puheessaan.

Orbán haukkui maansa opposition ”joukoksi maahanmuuttomyönteisiä poliitikkoja, joita George Soros ja Brysselin byrokraatit pitävät hengityskoneessa.”

Vasemmiston ja äärioikeistolaisen Jobbikin yhteistyötä – ”punaisten ja ruskeiden paitojen yhteismarssia” – viime aikaisissa mielenosoituksissa Orbán luonnehti ”poliittiseksi pornografiaksi”.

Orbán piti linjapuheensa tällä kertaa poikkeuksellisen tiukasti vartioitujen ovien takana. Runsaat tuhat mielenosoittajaa marssi Budapestissa osoittamassa, ettei ihan koko kansa sentään ole Orbánin takana.

Kirjoittaja on Unkarissa asuva toimittaja.