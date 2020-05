Europarlamentaarikko Teuvo Hakkaraisen kolumni: Unkariko diktatuuri?

Valhekampanja Unkaria kohtaan tuntuu kiihtyvän. Tämäkin erikoinen vaino on lähtenyt liikkeelle Euroopan unionista. Perusaihe on se, kun Unkari ei päästä vieraita ihmismassoja alueelleen.

Kun Yleisradio ja muut Helsingin vääristelijämediat suoltavat tätä lähes päivittäin, on Keskisuomalainenkin ottanut oppia, ja parin viikon sisällä on jo ainakin kahteen kertaan pääkirjoituksessa Unkari julistettu diktatuuriksi. Mihin ihmeeseen tämä törkeä väite perustuu? Eikö Unkarissa ole käyty täysin demokraattiset vaalit? Kansa on äänestänyt nykyhallituksen valtaan. Uhkaako siis demokratia demokratiaa?

Unkarissa on koronaviruksen takia voimassa poikkeustila. Samanlainen poikkeustila on voimassa Suomessakin. Sekö ei olekaan diktatuuria?

Unkarin vaaleissa tappiolle jääneet puolueet esittävät epämääräisiä vihjailuja ja väitteitä ja tavan mukaan Suomessa halukkaasti niellään kaikki, jotta saadaan kumarrettua EU:lle.

Unkarilaiset ovat sukulaiskansaamme ja luulisi olevan tärkeää pitää hyviä suhteita yllä sinnekin. Mihin tällä järjettömällä diktatuuriväitteellä pyritään, ja mitä sillä voitetaan?

Suomen hallitus typeryyttään nöyristelee suurten EU-päättäjien edessä, osoittaen lammasmaisuuttaan ja uskoen sillä keräävänsä hyötyjä. Totuus on kuitenkin se, että matelijoita ei kunnioita kukaan.

Ettei unohtuisi. Kun ´vastuullinen´ toimittaja julkaisee vaikkapa marjapuuron valmistusohjeen, siinä sivussa on ehdottomasti muistettava nälviä presidentti Trumpia. Tällä parannetaan Suomen ja Yhdysvaltain suhteita.

EU toimii nyt puoliksi tyhjäkäynnillä. Parlamentin täysistuntoja ja valiokuntien kokouksia on harvemmin ja ne pidetään etäkokouksina, evätkä ne vastaa oikeita istuntoja.

Tilanne on varmasti eduksi Euroopalle. Ei ehditä laatia niin paljon haitallisia lakeja ym. jäsenvaltioiden päänmenoksi. EU:sta ei tässä poikkeustilanteessa ole ollut juurikaan apua, toimet ovat jääneet kansallisvaltioiden tehtäväksi ja hyvä niin. Tositilanne osoittaa EU-mammutin sarvettomaksi.

Milloin koronavirus tulee taltutetuksi, vai tuleeko? Sitä ei tiedä kukaan. Sata vuotta sitten espanjantauti jylläsi kaksi vuotta, 1918–19. Uhrimääräksi tuolloin arvioitiin 50 – 100 miljoonaa ihmistä.

Nykytilanne asettaa varmaan elämän todelliset asiat arvoonsa. Maailma on tämän jälkeen monella tapaa eri asennossa.

Elintarvikeomavaraisuudesta ei ole paljon keskusteltu, nyt koronan kourissa se nousee ykkösasiaksi. Suomen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa säilyttää omavaraisuus peruselintarvikkeissa. Maksaa se sitten mitä maksaakin.

Vaikka ennustajan asema on epäkiitollinen, arvelen euron tulevan tiensä päähän tässä mylläkässä. Sitä ryydittää sekin, kun Suomi näköjään jatkaa takausten antamista Euroopan keskuspankin roskalainoille.

Viime viikolla hallitus otti taas veronmaksajien niskoille 800 miljoonaan euron takaukset. Eikä tule jäämään tähän. Käy kuten Kreikalle aikoinaan annetuissa miljarditakauksissa. Kaikki meni, mitään ei saada takaisin.

Muutoinkin tämän poikkeustilanteen varjolla tuntuu rahankäyttö lähes holtittomalta. Velkarahaa syydetään sinne tänne. Esim. Business Finlandin jakamat tuet huiskaistiin enemmälti taustoja tutkimatta.

Rahasta ei ole pulaa myöskään ns. kehitysapua jaettaessa, pääosin Afrikkaan. Tänäkin vuonna yli 1000 miljoonaa euroa kaikkineen.

Vuosikymmenet sinne on työnnetty rahaa ja tulokset ovat olleet olemattomia, mutta silti tämä käsittämätön perinne jatkuu. Poppaukot odottavat käsi ojossa. Köyhän Swasimaan kuningas osti taannoin 14 vaimolleen uudet Rolls Roycet.

Afrikan valtioiden kanssa voitaisiin käydä normaalia molempia osapuolia hyödyttävää kauppaa ja tehdä yhteistyötä. Nyt käy niin, että Afrikka saa eurooppalaisten rahat, Kiina saa Afrikan luonnonvarat ja Eurooppa saa afrikkalaiset.

Suomen hallituksella yksi asia on ylitse muiden. Kreikasta aiotaan kesken vakavan pandemian rahdata melkoinen joukko ns. ”pakolaislapsia.” Jos kaikki käy kuten ennenkin, tulijat ovat parrakkaita miehiä.

Kirjoittaja on viitasaarelainen europarlamentaarikko (ps.).