Hän tietää mitä tekee

Kun käsikirjoittaja Vince Gilligan kehitteli tv-sarja Breaking Badia, sitä ei pidetty hyvänä ideana. Tv-kanavien johtajat kritisoivat päähenkilön rajua muuttumista ja kieltäytyvät tuottamasta sarjaa. Kriitikot epäilivät Breaking Badin muistuttavan liikaa toista ”tavisten huumesarjaa” Weedsiä.

Miten kävi?

Breaking Badista tuli maailmanlaajuinen hitti. Se on kahminut kaikki mahdolliset palkinnot ja kerännyt ylistystä sekä kriitikoilta että katsojilta. IMDb:n mukaan Breaking Bad on kaikkien aikojen viidenneksi paras tv-sarja.

Kun Vince Gilligan kertoi tekevänsä Breaking Badin spin-off-sarjaa Better Call Saul, sitä ei pidetty hyvänä ideana. Gilligania syyteltiin omaperäisyyden puutteesta ja hänen väitettiin rahastavan Breaking Badin suosiolla.

Miten kävi?

Better Call Saulista tuli maailmanlaajuinen hitti. Se on kerännyt palkintoja, kehuja ja kymmeniä miljoonia katsojia. Osa tv-kriitikoista on innostunut hehkuttamaan tämän syksyn neloskaudella, kuinka omaperäinen spin-off on pannut paremmaksi Breaking Badista.

Marraskuun alussa kerrottiin, että Gilligan puuhaa ”Breaking Bad -elokuvaa”.

Elokuvasta on kerrottu niukasti, mutta sen on paljastettu sijoittuvan Albuquerquen Breaking Bad -miljööseen. Jo tämä riittää osalle kriitikoista, jotka ovat linjanneet elokuvan olevan Gilliganin huonoin idea koskaan. On muun muassa epäilty, että tv-sarjan verkkaiseen kerrontaan tottunut kirjoittaja ei osaisi tiivistää asioita elokuvaan.

Jännä nähdä, miten käy.