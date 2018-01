HD matelee Suomeen

Usein kuulee, että maailma muuttuu liian nopeasti. Oma ongelmani on päinvastainen. On paljon ongelmia, joihin on jo keksitty ratkaisu, vaan mitään ei tunnu tapahtuvan.

Sain kuukausi sitten sähköpostin, jossa MTV kertoi MTV3-, Sub- ja AVA-kanavien olevan nyt katsottavissa HD-laatuisina ilmaiseksi. Tämä on hyvä uutinen, mutta HD-kuva olisi pitänyt olla saatavissa kaikilta kanavilta jo vähintään viisi vuotta.

Suomen tv-toiminta on siirtymässä asteittain HD-aikaan 1.4.2020 mennessä. Japanissa siirryttiin HD-aikaan 1.12.2003. Jos johonkin aikaan Suomessa pitäisi tv-lähetysten pian siirtyä, niin 4K-aikaan. HD-kuva muodostuu 1920 x 1080 pikselistä, 4K:ssa kuvapisteitä on 4096 x 2160.

Itse ostin viimeksi 65-tuumaisen 4K-television. Harva alle 50-tuumaisia telkkareita enää hankkii. Telkkarini näyttää aika komeaa kuvaa – jos sellaista on tarjolla.

Sen sijaan perinteinen SDTV, se nykyinen standardi, näyttää kamalalta. Erityisen surkea kuvanlaatu on, mikäli tv-ohjelma on vähänkin vanhempi. Tv-sarjan jakso 2000-luvun alusta saattaa näyttää aivan kamalalta 65-tuumaisena. Saati sitten vanhemmat.

Mutta minkäs teet: Suomen tv-toiminta on siirtymässä asteittain HD-aikaan 1.4.2020 mennessä. Ykkösvaihteella jurruutetaan varmuuden vuoksi, jotta ei tulisi kolareita. Tämä narinani koskee vain perinteistä broadcast-telkkaria. Nykyaika on siellä ajastaan jäljessä. Netin streamaus-palveluissa 4K on ohjelmatuotannossa itsestäänselvyys. 4K-kuvan myös saa kotiin näistä palveluista melko vaivattomasti. Se on nykyaikaa se.