Haluan uuden 95-leffan

Toukokuun seitsemäs päivä vuonna 1995 oli ikimuistoinen.

Muistan, mitä syötiin (uunilohta). Muistan, millainen sää oli (puolipilvinen, sataa ripsautti). Muistan, millaisiin vaatteisiin olin pukeutunut (siniruutuiseen flanellipaitaan). Muistan jopa sen, että koulukiusaamiseen taipuvainen 8. luokan pilottitakkikovis tuli seuraavana päivänä kirkkain silmin hehkuttamaan, kuinka oli juossut kotitaloaan ympäri Suomen lippu kädessään.

Olihan Suomi voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden. Siitä puhutaan tänäkin päivänä termillä nevöfoget.

Kirjoitin tällä palstalla marraskuussa 2015 This is England minisarjasta. Sarja etenee jalkapallon arvoturnausten syklissä: 1986, 1988 ja 1990. This is England ei kerro jalkapallosta, mutta Englannin maajoukkueen tärkeitä pelejä käytetään kerronnan palasina. Niillä kuvastetaan erilaisia tunteita ja vedotaan katsojien henkilökohtaisiin muistoihin.

Kysyin tuolloin, kuka tekee saman Suomessa? Kuka hyödyntää jääkiekon maailmanmestaruuden 1995 asemaa suomalaisten kollektiivisessa muistissa? Voisi ajatella, että vastaus saatiin joulukuussa, kun Aleksi Mäkelän 95-elokuva julkaistiin. 95 kuitenkin epäonnistuu kaikessa siinä, missä This is England onnistuu.

This is England kertoo ensisijaisesti ihmisistä ja aikakaudesta, jalkapallo on vain yksi kerronnan väline. Suomalaiset ilmeisesti ajattelivat, että ikimuistoinen jääkiekkoturnaus riittää kerronnan ytimeksi ja kaiken muun voi liimata kevyesti päälle.

Se ei pidä paikkaansa. Vuoden 1995 teho jää 95-höpsöttelyssä hyödyntämättä. Kuka yrittää seuraavaksi?