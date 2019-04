Harvinaisen rentoja lapsia televisiossa

Unohtakaa Muumilaaksot ja My Little Ponyt. Perheen pikkuväellä on minitutkimukseni perusteella uusi suosikki: Mitä lapsesi tekisi?

Koko perheen leikkimielinen kilpailuohjelma, jonka osallistujia ovat lapset, ei kuulosta erityisen omaperäiseltä. Olin yllättänyt, että englantilainen formaatti on aloittanut vasta viime vuonna.

Aikuiskatsojan näkökulmasta formaatti ei kuulosta myöskään kovin hauskalta. ”Näin lapsi nolaa vanhempansa” -huumori on usein osoittelevaa ja vaivaannuttavaa. Lisäksi lapset ovat keskimäärin jäykkiä televisioesiintyjiä, jotka pitävät vilpittömyytensä ja parhaat juttunsa piilossa.

Mitä lapsesi tekisi onnistuu kuitenkin yllättävän hyvin. Kuvauspäivät ovat ilmeisesti olleet pitkiä, jolloin lapset ovat rentoutuneet hassuttelemaan. Tutkimusaineistoni viisivuotiaiden katsojasegmentissä kehutaan myös juontaja Anni Hautalaa, jolle aikuisia ujosteleva tyttärenikin uskaltaisi kuulemma höpötellä. Tyttö on jo suunnitellut, kuinka osallistuisi ohjelmaan. Tavoitteena ei ole voitto vaan tappio, sillä tytön mielestä parhaat palkinnot ovat lohdutuspalkintoja.

”Prisman lahjakortteja! Olisi ihana ostaa kerrankin, mitä itse haluan.”

Tyttären kehujen vastapainoksi minulla olisi kaksi kehitysehdotusta:

1) Lopettakaa Nelosen väkinäinen promoaminen. Keksikää kysymyksiin muitakin vaihtoehtoja kuin omien ohjelmien juontajat ja esiintyjät.

2) Älä Anni johdattele lapsia niin paljon. Kysy, kestä hiljaisuutta ja anna lapsen vastata. Niin brittijuontajakin tekee.