Hotellin tv:stä katosi yksi asia, hotellihuoneesta toinen

Tätä kirjoitettaessa työmatkaa on jäljellä tarkalleen kaksi viikkoa. Hotellikuolema ei ole vielä päässyt niskalenkkiin, kun majoitusliikkeessä ei ole ehtinyt juuri silmät auki oleskella. (Jos jotakuta nyt kiinnostaa, niin työskentelen TV5:n olympiaprojektissa Kööpenhaminan ”kotitoimituksessa” kisojen ajan.)

Kymmenen viime vuoden aikana lienen öitsenyt erilaisissa majoitusliikkeissä yhteensä noin vuoden verran. Vuosikymmenen kuluessa hotellihuoneista on pääsääntöisesti kadonnut kaksi asiaa: baarikaapit ja aikuisviihdekanavat. Jälkimmäisistä ajoi (internet)aika ohi, ensin mainitut olisivat kovin tarpeellisia edelleen.

Tv-kanavia hotelleissa näkyy silti yleensä montaa sorttia, monella eri kielellä. Vähän maailmankolkasta riippuen. Monessa majatalossa vakiokattaukseen kuuluvat CNN sekä englanninkielinen versio Al Jazeerasta. Näitä katselen toisella silmällä kernaasti. Tässä luukussa ne eivät näy. On itse asiassa hämmästyttävää, että ainoa kansainvälinen uutiskanava, joka näkyy, on BBC News. No, ei huono sekään.

Sen olen reissun päällä huomannut, että yllättävän monessa valtakunnassa tv-studioon jalkautuneen naisen ensisijainen tahi jopa ainoa tehtävä on edelleen ainoastaan hymyillä ja olla kaunis. Usein tämä koskee myös uutislähetyksiä. Vaikka olen hymyilevien ja kauniiden naisten suuri fani, moinen tuntuu hyvin kummalliselta vuonna 2018.

Toki vielä kummallisempia ovat pelkkää uskonnollista julistusta suoltavat kanavat, joiden ainoat esiintyjät ovat muhkeapartaisia miehiä.