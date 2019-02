Huono tuuri on huono selitys, ja kultajuna on petollinen

Iivo Niskasen kompurointi yhdistelmäkisassa saattoi viedä mitalin. Myös parisprintissä suomalaismitali olisi ollut lähellä ilman Ristomatti Hakolan kaatumista.

Olisi helppoa laittaa MM-hiihtojen menestymättömyys epäonnen piikkiin. Samalla se olisi myös väärin. Suomalaisen maastohiihdon ongelmat ovat paljon syvemmällä kuin siinä, että miehet eivät pysy pystyssä.

Ongelmiin olisi syytä herätä. Niihin on syytä herätä, vaikka todennäköistä yhä on, että Iivo Niskanen liikkuu keskiviikkona paraatimatkallaan mitalivauhtia ja viesteistäkin saattaa tulla mitalikolinaa.

Käytännössä tilanne on joka tapauksessa se, että Seefeldissä Suomella on menestysodotusten suhteen liikkeellä jotakuinkin yhden miehen maajoukkue.

Yksi on aika vähän.

Kuinka tähän on tultu? Aluksi voisi tietysti kirjoittaa pitkän sepustuksen siitä, kuinka nyky-Suomessa ei ole riittävän lahjakkaita ja kovia tyyppejä maastohiihdon kaltaiseen lajiin, jossa menestyminen vaatii vuosien rankan työn ja aimo annoksen tuuriakin.

Se sepustus olisi myös totta. Maastohiihdon kultavuosina kestävyyslahjakkuudet yleensä myös eksyivät lajin pariin, ja laajasta massasta oli myös varaa hukata sopivia tyyppejä. Suomessa, toisin kuin hiihdon mahtimaassa Norjassa, ne vuodet ovat lopullisesti takana. Nyt menestyjät on löydettävä pienemmästä porukasta, ja onnistumisprosentin lahjakkuuksien kasvattamisessa menestyjiksi on oltava korkea.

Tässä Suomella on paljon parantamisen varaa.

Koska mahdollisia menestyjiä on vähän, nousee valmennuksen laatu avainasemaan. Tällä(kin) kaudella onnistuminen on vähän sitä sun tätä. Iivo Niskanen on fantastinen urheilija, mutta muuten maajoukkueen urheilijoilla ja heidän henkilökohtaisilla valmentajillaan sekä päävalmentaja Matti Haavistolla riittää mietittävää.

Miksi Krista Pärmäkoski on hiihtänyt ikään kuin käsijarru päällä läpi talven, ja ainakin toistaiseksi on näyttänyt siltä, että MM-valmistautuminen on tuottanut askeleen vain taaksepäin?

Miksi niin monen suomalaishiihtäjän, esimerkkeinä Kerttu Niskanen, Matti Heikkinen, Johanna Matintalo, reitti kulkee kauden aikana syvimpien monttujen pohjalta?

Miksi nuorten hiihtäjien kehitys pysähtyy siinä iässä, kun olisi tehdä hyppäyksiä kohti kansainvälistä kärkeä?

Erityisesti ihmetyttää, että iso osa Suomen hiihtäjistä on niin usein ylikunnossa tai kuten nykyisin puhutaan alipalautuneena. Hiihto on raaja laji, jossa harjoitella pitääkin äärirajoilla, mutta nykyisellä palautumisen seurantamenetelmillä ei pitäisi olla mahdollista, että niin usein mennään rajojen väärälle puolelle. Kyse on kai siitä, että urheilijoilta ja osin valmentajiltakin löytyy enemmän jääräpäisyyttä kuin malttia.

Jääräpäisyyttä ainakin on se, että Suomessa ei edelleenkään tunnuta ymmärtävän, että nopeuteen perustuva hiihtotekniikka, taito hiihtää ryhmässä ja irtiottokyky on laitettava kuntoon jo varhaisessa vaiheessa. Tässä maassa yhä usein ajatellaan, että maastohiihto on pelkästään kestävyyttä ja räkää poskella. Mustikkasoppaan ei sentään enää uskota.

Parantamisen varaa on siis paljon, mutta maastohiihdon onneksi asioille voi myös tehdä jotain. Tärkeintä on, että lajiväki ei usko pelkästään huonoon tuuriin tai lähde ratsastamaan tyytyväisenä Iivo Niskasen kultajunassa.

Sekin juna pysähtyy joskus.