Hurja aiturikolmikko takaa viihdettä ja säästää nuoret urheilijalupaukset valtavilta odotuksilta

On se vain hyvä, että meillä Suomen maassa on tällainen aituriporukka.

Ai miksikö? No, syitähän tähän mielipiteeseen on useita.

Ensinnäkin se ilmeisin. Annimari Korte, Reetta Hurske ja Nooralotta Neziri tuovat yleisurheilukisoihin viihdettä, väriä ja vauhtia. Kolmikon ansiosta voidaan liioittelematta todeta, että Suomessa on Euroopan paras taso naisaitajuoksussa.

Se on muuten aika kova juttu.

Mutta toiseksi. Ja tämä on suomalaisen yleisurheilun kannalta kenties vielä tärkeämpi asia. Hurja aiturikolmikko kerää tällä hetkellä aika lailla kaiken huomion.

Samalla kaikki muut voivat urheilla aika lailla ilman suurta mediahuomiota ja ulkopuolelta tulevia paineita.

Edellä mainittua pitänee hieman aukaista.

Suomalainen lahjakas yleisurheilija on viime vuosina yhä ilahduttavan usein kohonnut nuorten arvokisoissa mitaliurheilijaksi. Nuorten EM-mitali on totta kai upea saavutus, mutta valitettavan usein tässä maassa lahjakkuus on urheilijalle sekä siunaus että kirous.

Koska Suomessa aikuisissa menestyviä urheilijoita ei ole kovin paljon, nostetaan nuorissa menestyvät välittömästi parrasvaloihin. Heihin ladataan valtavat odotukset, joiden käsittely joiltakin onnistuu, mutta monille aivan liian aikaisin harteille asetettu taakka on liikaa.

Osin ulkopuolelta tulleiden paineiden vuoksi monen nuoren lupauksen ura on loppunut jo ennen kuin aikuisten urheilua on ehditty kunnolla edes nuuhkaista.

Tänä kesänä molemmat nuorten EM-mitalistit, Äänekosken Urheilijoiden Arttu Mattila ja Jyväskylässä asuva Ella Junnila, ovat saaneet nautiskella mitaleistaan ilman, että heidän ylleen olisi asetettu paineita suomalaisen yleisurheilun pelastamisesta. Junnila toki on ollut esillä, mutta hänen kohdallaan se on perusteltua, sillä tulokset ovat jo hyvin lähellä aikuisten huipputasoa.

Mutta yleisesti ottaen aiturinaiset ovat melko hyvin antaneet nuorille rauhan kasvaa.

Se on todella iso asia nuorille.

Aiturit itse ovat osanneet hienosti hyödyntää oman hetkensä, joka toivottavasti ei jää hetkeksi, parrasvaloissa. Usein, jos samassa lajissa on useita huippuja, alkaa kyräily, kyttäily ja keskinäisten kisojen välttely.

Aiturinaisilta edelliset puuttuvat kokonaan. Koko kolmikko on kisaillut ahkerasti ja parhaat tulokset ovat syntyneet juuri silloin, kun he ovat kisailleet keskenään. Kukaan aiturikolmikosta ei ole pelännyt häviämistä, vaikka jokainen heistä kiihkeästi voittajaksi haluaakin jokaisessa kisassa.

Mitä vielä voisi toivoa? No, lähinnä kai aikojen paranemista edelleen. Jos Korte pystyy uusimaan SE-juoksunsa 12,72 Dohan MM-kisojen välierissä, hänet nähdään mitä todennäköisimmin finaalissa. Mutta jos aika putoaisi 12,60:n nurkille, silloin finaalissakin olisi melkoisesti jännitettävää.

Sekunnin kymmenys on pika-aidoissa pitkä aika, mutta aiturinaiset ovat jo osoittaneet, että heille mikään ei ole mahdotonta.