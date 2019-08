Kommentti

Kirjoitan nyt asiasta, joka tuntuu kiusalliselta. Ilmeisesti aihe on tuntunut siltä myös monista muista. Sen verran vähän mediassa nimittäin on käsitelty Eppu Normaali -yhtyeen lauluntekijä-kitaristi Mikko ”Pantse” Syrjän saamaa tuomiota entisen vaimonsa kahdesta pahoinpitelystä.

Monella muulla artistilla tuomio, rikosepäily tai jopa vain väitteet jostakin ovat johtaneet julkisuusmylläkkään ja seurauksiin taiteellisella uralla.

Kovimpaan myrskynsilmään suomalaisista artisteista viime vuosina lienee joutunut laulaja Tomi Metsäketo. Joukko naisia kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Metsäketo olisi syyllistynyt ahdisteluun ja jopa vielä vakavampiin tekoihin. Väitteet levisivät kulovalkean tavoin ja johtivat siihen, että Metsäketo sai potkuja työtehtävistään.

Juridinen lopputulos oli se, että neljä naista tuomittiin käräjäoikeudessa kunnianloukkauksesta.

Kari Peitsamolta peruttiin keikkoja hänen vaadittuaan sosiaalisessa mediassa rajoja kiinni. Tapahtumajärjestäjien perusteluna oli arvoristiriita.

Suora vertailu on sikäli hankalaa, että Pantse Syrjä on bändin jäsen, ei sooloartisti. Silti tuntuu, että varsinkin tapaus Metsäketoon mutta myös tapaus Peitsamoon verrattuna Syrjää on käsitelty silkkihansikkain. Tuomiosta on kirjoitettu vain pakollinen, eli asia on uutisoitu.

Tiedossa ei ole, että Syrjän tuomio olisi pudottanut keikkoja Eppu Normaalilta. Yleisö on pysynyt.

Tämän kaiken täytyy kertoa siitä, miten suuri instituutio Eppu Normaali on. Bändin musiikki on niin rakastettua, että soraäänet halutaan kuopata.

Eppu Normaalin aseman lisäksi reagointia Syrjän tuomioon saattaa selittää se, että perheväkivalta mielletään yhä yksityisasiaksi, joka ei kuulu muille.

Syrjä kiisti syytteet käräjäoikeudessa. Lehtitietojen mukaan tapauksen käsittely jatkuu hovissa.