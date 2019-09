Hyvä päivä katsoa pesäpalloa

Antenni

Toisinaan kuulee sanottavan, että pesäpallo olisi auringonlaskun laji. Se on väärin sanottu,

On totta, että Suomi kaupungistuu ja pesäpallon juuret ovat monin paikoin autioituvalla maaseudulla. Useisiin trendilajeihin verrattuna sillä on kuitenkin merkittävä menestystekijä: suomalaiset tykkäävät katsoa pesäpalloa.

Superpesis on naisten seuratuin palloilusarja ja pesäpallosta on tullut 2010-luvulla yllättävänkin suosittu tv-laji. Otteluja nähdään vapailla kanavilla vain harvoin, mutta esimerkiksi tämän vuoden miesten Itä–Länsi-ottelua seurasi Jim-kanavalla 186 000 katsojaa.

Vertailuksi: koripallon Suomen maajoukkueen EM-kisaottelua hehkutettiin mediassa aikoinaan ”mahtavista katsojaluvuista, jotka nostivat koripallon varteenotettavaksi tv-lajiksi”. Tätä ottelua seurasi Ylellä keskimäärin 162 000 katsojaa.

Pesäpallo on hyvä esimerkki urheilulähetysten tulevaisuudesta. Se on osoittanut, että myös suhteellisen halvalla tuotetuilla lähetyksillä voidaan tavoittaa sitoutuneita ja etenkin paikallisesti suuria yleisöjä. Nelosen suoratoistopalvelu Ruutu on esittänyt kahden kauden ajan kaikki pääsarjojen pesäpallo-ottelut, ja Nelonen on tiedottanut olevansa ”erittäin tyytyväinen” lähetysten vastaanottoon. Pelkästään viime syksynä katsojia oli noin 100 000.

Tänään tarjolla on vaihteeksi juhlapäivä, kun Jim näyttää naisten finaalin Jyväskylä–Pori. Älkää yllättykö, jos tässä on Jimin kuukauden katsotuin lähetys.