Ihan huonoa ohjelmaa, mutta katson kuitenkin

Isoisäni mielestä televisiosta tuli vain huonoa ohjelmaa. Silti hän katsoi ruutua päivittäin.

Mietin onko koskaan ollut sellaista ajankohtaa, jolloin ihmiset olisivat yksimielisesti ylistäneet ohjelmia. Oliko näin edes silloin 1950-luvulla, kun televisio oli Suomessa uusi asia? Olivatko kaikki silloinkaan innoissaan ruudun puhuvista päistä?

Jos tekee nettihaun sanaparilla ”huono ohjelma”, esiin putkahtaa sivukaupalla telkkariohjelmia ruotivia keskustelupalstoja. Näin vaikka haussa ei edes televisiota mainita. Haulla ”hyvä ohjelma” puolestaan ei törmää televisiota käsitteleviin ohjelmasisältöihin. Ikään kuin hyviä ohjelmia ei olisikaan. Jopa ”hyvä tv-ohjelma” –haku päätyy pääsääntöisesti huonoja ohjelmia listaaviin viestiketjuihin. Valittaminen tuntuu olevan helpompaa kuin ylistäminen.

Mietin, että jotain nerokasta siinä on, että tämä muka ”ihan huono sisältö” on kuitenkin niin koukuttavaa, että vuonna 2017 sitä katsottiin keskimäärin 2 tuntia 48 minuuttia vuorokaudessa. Eläkeläisillä ruutuaikaa vierähti vielä noin 2 tuntia enemmän.

Olen Antenni-kolumnistina saanut kuulla monen monituista tv-valitusta, joiden keskiössä on usein tympääntyminen alituisiin uusintoihin. Valittaminen on ymmärrettävää, sillä onhan se eräänlainen Suomen kansallislaji. Hassua mielestäni on kuitenkin se, että katsojat pitävät muitakin kuin Yleä ikään kuin tilivelvollisina sisältöjensä vaihtelevuudesta ja tasosta.