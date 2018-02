Ihmiskoe alkoi: Onko muovista mahdollista päästä eroon?

Melko vähän aikaa sitten ostelin ilokseni kauniin värisiä muovikippoja ja kääriydyin tyytyväisenä pehmoisiin fleece-pusakoihin. Sitten tietoisuuteen tunkeutuivat peruuttamattomasti mikromuovi ja valtamerien muovilautat. Hirveä herätys ja takapakki! Luulin olevani eläimen ystävä, kun en sen turkkia, karvaa tai nahkaa enää tarvinnut ylivertaisten muovisovellusten korvatessa kenkänikin. Mutta eliökunta saikin osakseen mikromuovit, joita uutan pörrötekstiileistä ja jumppatrikoista, kosmetiikasta ja auton renkaista. Jopa tiemerkinnöissä käytettävät maalimassat sisältävät muovia. Ja päällystettyä tietä pelkästään Suomessa on 50 000 kilometriä!

Päätin ryhtyä ihmiskokeeseen, miten päästä muovista eroon omassa kulutuksessa ja kotitaloudessa. Alku on ollut helppoa. Tai se on ollut ainakin alku.

Lähikaupasta löytyy edullisia puulastoja ja -haarukoita paistamiseen, voipaperia eväsleivän ympärille. Pakasterasioina aion ensi kesänä testata maitopurkkeja, niitähän käytettiin jo 1980-luvulla. Terästä, lasia, puuta ja keramiikkaa on helppo valita keittiöön, sillä kyse on vain olemassa olevien vaihtoehtojen valinnasta.

Ruokakaupassa muovipakkausten välttäminen on jo vaikeampaa, mutta olen yllättynyt, kuinka paljon valinnanvaraa on.

Pukeutumisessa ja kodin tekstiileissä muovin välttäminen alkaa olla vaikean lisäksi kallista. Fleecelle ja muille mikromuovia päästäville keinokuiduille vaihtoehtoina ovat käytännöllisesti ajatellen vain villa ja puuvilla. Mutta puuvillanviljely ei ole ekologista, eikä sillä pärjää talvella. Lähes kaikissa puuvilla- ja villavaatteissa on sekoitteena polyesteriä, elastaania tai jotain muuta öljypohjaista keinokuitua.

Villan tuotannossa on isossa mittakaavassa myös ekologinen ongelma. Mutta villassa on mahdollista suosia kotimaista pientuotantoa. Tarpeeksi hieno ja laadukas villa on iholla miellyttävää ja kestää käyttöä, joten kallis hankintahintakin käytössä halpenee. Sellainen on ollut esimerkiksi äitini 50 vuotta sitten hankkima Arolan villapoolo, jonka pinta on säilynyt sileänä ja virheettömänä.

Vaikuttavin ja samalla vaikein muutos olisi vähentää radikaalisti kuluttamisesta. Vaikeus on erityisesti siinä, että kuluttamisesta on tehty niin ihanaa, että sitä pidetään hyvinvointina ja sen lisääminen palvelee yhteiskunnan hyviäkin tavoitteita, kuten työllisyyttä.

Mitä tekstiileihin tulee, määrän myyminen kannattaa paremmin kuin laadun myyminen. Sen koki myös Arola Oy, joka ajautui konkurssiin 1990-luvun alussa.

Vaatteiden pesukertojen vähentäminen on vakavissaan esitetty keino vähentää mikromuovipäästöjä. Se olisi paluuta entisaikaan, jolloin tahranpoistosta julkaistiin kokonaisia kirjoja ja vaatteita myös tuuletettiin pesun sijaan.

Minkälaisen ihmisen tämä planeetta kestäisi? Likaisen, yhden vaatekerran omistavan, laihan, pienissä paikkaa vaihtavissa ryhmissä elävän, ruokansa keräilemällä hankkivan. Ellei meistä tule sellaista jonkin kauhean katastrofin seurauksena, ei ainakaan vapaaehtoisesti.

Länsimainen ihminen ja yhteiskunta on ollut edelläkävijä muovin käyttöönotossa, joten siltä voi odottaa pioneerityötä siitä luopumisessakin. Isoja ja lopullisia ratkaisuja odotellessa on mahdollista käyttää sitä valtaa, jota meillä on todella paljon: kuluttajavaltaa.

Ennustan ja toivon, että markkinavoimat reagoivat päätöksentekijöitä nopeammin. Kohta kulutushalujamme palvelevat uudet tuotteet ja tuotemerkinnät: ”Ei sisällä mikromuovin lähdettä.”