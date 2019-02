Ilman nettiä tulee työläiselle orpo olo

Liika vapaus on joskus hankalaa. Kun näitä tv-sivukolumneja voi tehdä mistä tahansa mediaan liittyvästä aiheesta, ideat ovat toisinaan vähissä. Tämä juttu kuitenkin lähti kirjoittamaan itse itseään.

Teen töitä kotonani ja asetuin aamulla ihan normaalisti tietokoneen ääreen. Kuinka ollakaan, netti ei toiminut. Ei tämä ensimmäinen kerta ollut, mutta aika harvinaista netin toimimattomuus kuitenkin on.

Väitän että en ole kovin nettiriippuvainen ihminen. Ainoa someni on Twitter, jonka parissa menee 0–20 minuuttia päivässä. Humalassa toki jopa tuntikin. Nettisurffailuni on melko päämäärätöntä. Jos väittäisin, että kyse on halusta oppia uutta, valehtelisin. Jos en pääse nettiin katsomaan hauskoja kuvia, aivan yhtä hyvin voin mennä sohvannurkkaan lukemaan tai pelaamaan.

Mutta kun se työ, se ei onnistu ilman nettiyhteyttä. Vaikka olen laiska ihminen, olen myös velvollisuudentuntoinen. Ei lehteen voi jättää aika isoa tyhjää kohtaa tekstillä: ”kirjoittajan nettiyhteys ei toiminut”.

Netistä on tullut itsestäänselvyys, jonka tärkeyden tajuaa vasta, kun se ei toimi. Ja nämä minun narinani ovat pieni yksityiskohta kokonaisuudessa. Yhteiskunta pyörii netin varassa. Aina välillä joku omatekoinen profeetta ennustaa, että koko netti kaatuu silloin ja silloin. Ei se kaadu, ainakaan kokonaisuudessaan, internet on liian iso ja tärkeä kaatumaan. Se että Facebook ei toimi tuntiin, ei ole mikään oikea ongelma.

Onneksi nettiyhteyteni tarjoaman firman tietotekniikkaihminen oli minua viisaampi. Hän muistutti, että pääsen nettiin pöytä-pc:llä myös älypuhelin verkkojaon kautta. Eikä tuo ollut edes vaikeaa.

Yhteys ei ole täydellinen verrattuna piuhasta tulevaan nopeaan laajakaistaan, mutta sen kanssa tulee kyllä toimeen. Työt saa tehtyä, vaikkakaan ei niin sujuvasti kuin normaalisti. Näillä mennään, kun on kerran pakko.