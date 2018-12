Ilmasto muuttuu, miksi Italiassa ei puhuta siitä?

Useat italialaiset maailmanperintökohteet uhkaavat tuhoutua ilmastonmuutoksen myötä vuosisadan loppuun mennessä. Vaarassa ovat muun muassa Venetsia, Napoli, Pisa, Pompeji, Amalfin rannikko ja Cinque Terren nimellä kulkeva kylärypäs.

Nature communications -lehdessä julkaistun saksalaistutkimuksen mukaan ilmastonmuutos uhkaa näitä kohteita, sillä se lisää rannikkoalueiden eroosiota ja nostaa merenpintaa. Tulvariski saattaa vuoteen 2100 mennessä kasvaa 50 prosenttia ja eroosioriski 13 prosenttia.

Kyseessä on vain yksi esimerkki siitä, miten dramaattisella tavalla ilmastonmuutos vaikuttaisi italialaisten elämään. Vedennousun ja eroosion lisäksi ilmaston lämpeneminen tarkoittaa esimerkiksi ääriolosuhteiden lisääntymistä. Minulle vuosi 2018 jää historiaan ensimmäisenä Italian-vuotenani, jolloin kävin rannalla ensimmäistä kertaa huhtikuussa ja viimeistä kertaa syyskuun lopussa.

Kaikki tämä huomioon ottaen italialainen ilmastokeskustelu on hyvin kummallisella tasolla. Sitä ei nimittäin käytännössä ole. En muista kuulleeni yhdenkään italialaispoliitikon puhuvan ilmastosta, eikä kukaan tutuistani perustele kulutusvalintojaan sillä.

Toisaalta italialaiset tekevät jo nyt tietämättään monia ilmastoystävällisiä tekoja. He esimerkiksi matkustelevat yllättävän paljon kotimaassaan kaukomaille lentämisen sijaan. Kuumaa vettä käytetään säästeliäästi, samoin lämmitystä. Ruoka on useimmiten paikallista ja valmistettu sesongin raaka-aineista. Monen katolla on aurinkopaneeli.

Lohdullista on myös se, että esimerkiksi muovinkulutus ja ruokahävikin vähentäminen ovat nousseet puheenaiheiksi Italiassakin.

Toimittajana olen kuitenkin ihmeissäni siitä täydellisestä hiljaisuudesta, joka maan lehdistössä on viimeisimpään hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttiin liittyen vallinnut. Missä viipyvät hiilijalanjälkilaskurit ja vinkit, joilla tavallinen kansalainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään? Mikseivät italialaiset marssi kaduilla ilmaston puolesta, kuten Suomessa vastikään tehtiin?

Oma teoriani on se, että Italialla on niin paljon omia ongelmia, ettei aikaa juuri riitä planeetan tilan pohtimiseen. Kun perusasiat Suomessa luistavat, voivat kansalaiset keskittyä enemmän kulutusvalintojensa vaikutusten miettimiseen.

Syksyn aikana Italiassa on esimerkiksi riittänyt vääntöä valtion budjetista, joka vei jälleen kerran maan törmäyskurssille EU:n kanssa. Toinen päivästä toiseen puhuttava aihe on maahanmuutto ja maassa kasvava rasismi. Vaikka molemmat ovat tärkeitä asioita, ne muuttuvat merkityksettömiksi, jos samaan aikaan tuhoamme planeettamme elinkelvottomaksi.

Kuten Linkiesta.it-nettisivustolla julkaistu ansiokas artikkeli huomautti, ero 1,5 asteen lämpenemisen ja kahden asteen lämpenemisen välillä ei ole vain se, näkevätkö nykyitalialaisten lapsenlapset enää jääkarhuja. Kyse on siitä, näkevätkö he Venetsian, pääsevätkö he enää hiihtämään Alpeille ja onko heidän viinilasistaan löytyvä Brunello tuotettu Italiassa vai Norjassa.

Kirjoittaja on Roomassa asuva vapaa toimittaja.