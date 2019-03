Iltalypsy tekee paluun Areenaan

Antologiasarja The Act keskittyy jokaisella kaudella yhteen tiettyyn tapaukseen. Ensimmäinen kausi perustuu vuonna 2016 julkaistuun Buzzfeed-artikkeliin Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered.

Tositapahtumiin perustuva sarja kertoo yksinhuoltajaäidistä Dee Dee Blenchard, joka uskotteli kaikille tyttärensä kärsivän useista eri sairauksista, vaikka todellisuudessa tämä oli terve. Lähipiirin ja naapuruston elämä järkkyi, kun Dee Dee löydettiin useisiin puukoniskuihin kuolleena. Sarjan pääosissa nähdään Emmy-palkittu Patricia Arquette ja Joey King.

Katsojien toivoma Iltalypsy tarjoaa poliittista satiiria kuohuvalta 1990-luvulta. Tuolloin Suomi kärvisteli laman kourissa, ja hallitusvaltaa pitivät Keskusta ja Kokoomus pääministeri Esko Ahon ja valtiovarainministeri Iiro Viinasen johdolla. Lamahallitus harjoitti tiukkaa säästöpolitiikkaa samalla kun se valmisteli Suomen EU-jäsenyyttä. Alkuvuodesta 1994 oli myös edessä presidentinvaalit.

Aika oli mitä mainioin poliittiselle satiirille. Vuoden 1994 alusta aloittikin satiirinen “uutislähetys” Iltalypsy, joka ruoti reippaalla kädellä valtakunnan politiikkaa välillä hyvin purevastikin.

Tanskalaisen nuorten draamasarjan Doggystyle Asta (Rosemarie Mosbæk) haluaa olla rakastettu ja ihailtu. Hän etsii rakkautta, mutta tärkeintä on luoda imago ja ura näyttelijänä. Instassa hänen elämänsä näyttää täydelliseltä, mutta todellisuudessa hänen on vaikea löytää paikkansa Kööpenhaminassa.

Ja mikäli kaupungista ei saa töitä eikä opiskelupaikkaa, voi olla vaikea löytää asunto. Astan on ehkä luovuttava haaveestaan ja muutettava vanhempiensa luokse maalle. Kotona hänellä on kehitysvammainen sisko, joka arvostaa siskonsa läsnäoloa, ja ystäviä ilman kummoisia tulevaisuuden suunnitelmia.