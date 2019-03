Innostuminen työläs ammatti

Olen mielenkiinnolla seurannut Ville Haapasalon matkailuohjelmia maailmalta. Erityisesti rennon ja leppoisan jörrikän reissut Suomesta itään ovat jääneet mieleen: Venäjän halki 30 päivässä (2010) ja Jäämeri 30 päivässä (2014) olivat kiehtovia matkakertomuksia, jossa Haapasalon kielitaito ja julkkiksen rooli Venäjällä toivat mukavan lisämausteen.

Idän jälkeen Haapasalo on matkaillut Amerikankin mantereilla. Viime vuonna ilmestyi sarja Haapasalon Suomi (2018), jossa näyttelijä saunoo ympäri Suomea ja selvittää samalla suomalaisten heimojen ominaispiirteitä, kansanluonnetta sekä sisun ja luonnon merkitystä ihmisten arjessa.

Kaikkia jaksoja en ole nähnyt ja ohjelma on periaatteessa ihan ok, mutta joku tässä ei nyt sytytä. Mukava Haapasalo juttelee kivoja, mutta vaikuttaa väsyneeltä. Ammattina innostuminen on varmasti työlästä hommaa. Käy kunnon päälle.

Toki saunominen puhelinkopissa, lentokoneessa tai kilometri maan alla on hullua hommaa, mutta jotakin vielä järeämpää jää kaipaamaan. Pintaa syvemmälle ei myöskään päästä pohdiskeluissa suomalaisesta kansanluonteesta tai sisusta. Juu, vähän pöhköjä ollaan, mutta sitä tehdään mistä tykätään ja sillä selvä.

Ehkä tämä sarja toimii paremmin ulkomaanmarkkinoilla. Suomessa 30 päivän pikavisiitti Venäjälle on eksoottista katseltavaa, kun kohde ei ole entuudestaan tuttu. Sen sijaan pikainen pintaraapaisu kotimaan kamaralla ei jaksa innostaa, olipa se sauna kuinka eksoottinen tahansa.