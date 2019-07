Isä-Kinnusen isot kyyneleet

Kolumni

Tällä kertaa olen liian nuori. Jorma Kinnusen kohdalta minulta puuttuu aikalaiskokemus. Siis urheilu-uran ajalta. Äänekosken pikkujättiläisen heitot oli aika lailla heitelty jo ennen syntymääni. Harmi, sillä kaltaiselleni urheilufriikille Kinnunen olisi epäilemättä tarjonnut monia värikkäitä hetkiä.

Mutta. Ei se aikalaiskokemus tyystin puutu. Tokion MM-kisoja 1991 keminmaalaisessa kodissa jännitettiin tosissaan. Kimmo Kinnusen voittoheitto ja sitä seurannut villi tuuletus ovat istuneet pysyvästi muistilokeroihini. Mutta niin on myös isä-Kinnusen reaktio Ylen studiossa. Mursuviiksisen Jorma Kinnusen isot ilon kyyneleet Kari Männyn seurassa ovat pala suomalaista urheiluhistoriaa. Niihin kyyneliin yhtyi melko moni muukin, eivätkä silmät olleet kuivat Keminmaassakaan.

Perjantaina tuli tieto Jorma Kinnusen kuolemasta. Uutinen ei ollut yllätys, sillä vanha keihäsmestari oli sairastanut jo pitkään. Silti kuolema – totta kai – pysäytti jokaisen yleisurheilua seuraavan penkkiurheilijan. Nytkin kyyneleet virtasivat, mutta nyt silmät kostuivat surusta. Suuri suomalainen on poissa.

Legenda on sana, jota viljellään nykyään liian helposti. Jorma Kinnusesta puhuttaessa legenda on juuri oikea sana.

Jo se, että Kinnunen kohosi huippu-urheilijaksi, on ihmeellinen tarina. Sodan kauhujen keskellä kasvanut huutolaispoika eli varhaiset vuotensa Pihtiputaalla, jossa puutetta oli kaikesta, niin ruoasta kuin rakkaudestakin. Jo lapsuudesta hengissä selviäminen oli mahdollista vain perisuomalaisella sisulla ja aika monella perkeleellä. Nousu olympiahopeamitalistiksi ja maailmanennätysmieheksi lapsuuden ainaisen turvattomuuden ja nälän jälkeen on temppu, jota me helpon lapsuuden nauttineet voimme vain ihmetellä. Emmekä siltikään ymmärrä.

Legendaarinen Kinnunen oli tietysti myös pituutensa vuoksi. Tai siis lyhyytensä. 175 senttimetriä on ihan kelpo mitta normaalille kaduntallaajamiehelle, mutta keihäänheittäjälle se on vaatimaton lukema. Kinnusen varresta keihään kiskaiseminen 92,70 metrin päähän vaatii aimo annoksen tulta ja tappuraa. Ja niitähän pikkujätissä kyllä riitti.

Ja oman lukunsa Kinnusen legendaarisuuteen toivat erilaiset tempaukset, joihin yleensä osallistui myös kova kilpakumppani ja ystävä Pauli Nevala.

Esimerkiksi Kalevan kisoissa 1970 kaksikko astui karsinnassa kaikki heittonsa yli. Se oli karuissa oloissa kasvaneiden heittäjien protesti sille, että urheiluliitto tuki taloudellisesti huonosti urheilijoitaan. Protesti toimi ja urheilijoiden asema kohosi sen myötä.

Jorma Kinnunen oli urheilijalegenda, mutta erityisesti Kinnusesta kannattaa muistaa hänen vuosikymmenten työnsä suomalaisen keihäänheiton eteen.

Viimeisiä huippuvuosiaan heittänyt Kinnunen ja Leo Pusa perustivat keväällä 1971 Pihtiputaan keihäskarnevaalit. Sen jälkeen Suomesta on tuskin tullut yhtään huippuheittäjää, joka ei olisi käynyt hakemassa karnevaaleilta oppia.

Kinnunen itse ehti voittaa kahdesti perustamansa tapahtuman ja harvassa ovat olleet ne vuodet (jos sellaisia onkaan), jolloin legenda itse ei olisi paikalla tervehtimässä yleisöä ja kannustamassa uutta sukupolvea keihäänheiton pariin.

On helppoa ennustaa, että ensi kesänä Pihtiputaalla silmät jälleen kostuvat, kun yksi on joukosta poissa.