Isänmaan ja ihmiskunnan isoja ilmiöitä

Elämässä ja politiikassa on katsottava eteenpäin historiaa unohtamatta. Nyt edessä näkyy poikkeuksellisen isoja ilmiöitä. Näille on yhteistä sama alkukirjain.

Iso-Britannian ero EU:sta on kansanäänestyksen tulos. Unioniin tulee iso murtuma, joka saattaa saada jatkoa. EU:lla on itsetutkistelun paikka. Brittien ero vie Suomelta hyvän yhteistyökumppanin. Talousvaikutusten osalta ja muutoinkin ero on vielä arvoitus. Laskua emme voi välttää. Maksuosuutemme kasvaa. Brittien eropäätöstä on kuitenkin syytä kunnioittaa.

Italian velkataakka on vanhojen sosialisti- ja oikeistopuolueiden synnyttämää. Pankit horjuvat. Talouskasvu on hidasta. Euroopan keskuspankki on pitänyt Italiaa ja sen pankkeja pystyssä. Kansan laajaa tukea nauttiva, vasta puoli vuotta istunut hallitus yrittää kääntää kurssia. Se ei kelpaa EU:lle, jonka sääntöjä liki jokainen jäsenmaa vuoroin rikkoo.

Italia saattaa laukaista ison vyöryn, josta Suomikin saa laskun. Jopa euro on vaarassa.

Itämeren tila on ajankohtainen sekä ympäristö- että turvallisuushaasteena. Meri sekä erottaa että yhdistää Suomen ja manner-Euroopan. Itämeren suojelua ja alueen vakauden turvaamista on vahvistettava.

Infra ja innovaatiot ovat kansallisen menestyksemme avaimia. Molemmat ovat tärkeitä, jotta pysymme kovassa kansainvälisessä kilpailussa mukana.

Infra koostuu mm. väylistä, rakennuksista ja tietoverkoista. Korjausvelka on suuri ja uutta pitää rakentaa. Innovaatiot luovat uutta. Varoja niihin on pakko löytyä.

Ilmavoimien hävittäjähankinnat ovat edessä. Suuri kysymys on niiden rahoitus. Summa liikkuu lähellä 10 mrd euroa. Budjettikehykset ovat kovilla, kun muutkin puolustustarpeet on täytettävä. Kansakunnalle turvallisuus on kallis perusarvo, josta ei voi tinkiä.

Ikääntyminen on eurooppalainen ilmiö, joka koskettaa Suomea syvästi. Yksi vaikutus kohdistuu eläkepolitiikkaan. Yhä pienempi työikäisten joukko on tulevaisuudessa vastuussa yhä suuremmasta eläkeläisten määrästä. Onneksi eläkerahastoissa on jo yli 200 mrd euroa ja kasvu on hyvä.

Iso haaste on myös hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyys. Syntyvyys on historiallisen alhaalla, mistä seuraa aikanaan työvoimapula. Rahaa tarvitaan, mutta se ei korvaa lapsia eikä puuttuvia käsiä.

Ihmisvirrat kulkevat niin kotimaan sisällä kuin maiden ja mantereiden rajojen yli. Suomen maaseutu autioituu. Muutama kasvukeskus paisuu. Monenlaisia ongelmia kasautuu molempiin. Alue- ja kaupunkipolitiikka on heikkoa. Avoimet työpaikat ja työttömät eivät kohtaa. Hallittu työperäinen maahanmuutto voi ratkaista joitakin ongelmia, mutta avointen rajojen politiikka johtaa väistämättä vaikeuksiin ja tulee kestämättömän kalliiksi.

Ismit kulkevat ihmisten mukana yli rajojen. Valitettavasti kielteisetkin kuten terrorismi. Ne edellyttävät hankalia ihmisten yksityisyyttä rajoittavia tiedustelumenetelmiä.

Ismit haastavat suomalaisen elämäntavan. Niihin on varauduttava ajoissa. Rahaa ja rajoja tarvitaan.

Islam on uskonnollinen ismi, joka valtaa Eurooppaa ja näkyy myös Suomessa. Vakaumuksia tulee kunnioittaa, mutta alistumisella on rajat. Oman kansallisen arvopohjan tunnustaminen on vahva perusta muiden kohtaamiseen. Pohjoismainen kristillislähtöinen hyvinvointiyhteiskuntamallimme on maailman turvallisin. Se kannattaa palauttaa ja sitä pitää rohkeasti puolustaa.

Ilmastonmuutos, josta hiljan kirjoitin (KSML 27.11.), on syvälle käyvä ilmiö. Jos sitä ei hallita, seuraukset ovat arvaamattomat. Joka tapauksessa se vaikuttaa vahvasti seuraavien sukupolvien elämään taloudellisesti ja elinoloja heikentävästi. Sen torjuntaan on panostettava lähivuosina viisaasti ja merkittävästi.

Ihminen, isänmaa ja ihmiskunta ovat lopulta yksi kokonaisuus. Näiden hyvinvoinnista poliittisilla päättäjillä on vastuu. Päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja rehelliseen tosiasioiden tunnustamiseen. Arvovalintojen ja rajojen asettamisen lisäksi kaikkien tarpeiden rahoitus on tulevien päättäjien iso, yhteinen ja vaikea tehtävä.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Keski-Suomesta.