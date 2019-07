Järki-politiikan hius(t)ukkoja

Nyt niitä hassutukkakahjoja on länsimaailmanvallassa kaksi. Yhdysvalloissa syntyneitä kumpikin kummallisuus.

Britannian pääministeri Alexander Boris de Pfeffel Johnson ja USA:n presidentti Donald John Trump syntyivät molemmat kesäkuussa New Yorkissa. Noin 18 vuoden ikäerosta huolimatta he ovat kasvaneet yhteen – ja synnyttävät yhdessä aikuisina (?) hämmennystä.

Kaksosia ovat myös osuvasti molemmat 29 horoskoopiltaan. Kuka niihin nyt uskoo – siis 29 horoskooppeihin.

Horoskooppimerkkitietoisten asiantuntijoiden (?) mukaan kaksosilla on keskittymisvaikeuksia, ja heidän jatkuva liikehdintänsä voi olla rasittavaa.

Kaksoset eivät jää vaitonaiseksi missään tilanteessa. Heidän on vaikea ottaa vastaan toisten sanomisia. Merkillä on myös taipumusta vaihtaa mielipiteitään lennosta.

Kaksosten suurin haaste on opetella kuuntelemaan ja kunnioittamaan toista.

Ihmissuhteiden syventäminen ja (j)aloilleen asettuminen on ongelmallista.

Kovin osuvia ovat googlatut horoskooppiarviot.

Jatkoksi omia: Molemmilla puuha-Peteillä on ollut mittavasti myös puuhapetejä. OlenNaista heidän menneisyydessään on, että molemmilla on ollut monta naista. Nykyiset föörst leidit ovat selvästi näitä (k)ukkotarhalaisia nuorempia. Lienevätkö laast leidejä?

Naiseniskuissaan Johnson(ni) ja Trump(pi) ovat olleet välillä liiankin fyysisiä.

Molemmat jakavat mieli(puoli)piteitä. Niin omiaan kun kansan.

Molemmat ovat POPulisteja.

Näiden puhemiesten puheenparsia saavat avustajat koko ajan parsia – eli olla englanniksi puheenSorina. Ja kiistää, että esimiehensä olisivat puhetorvia.

Molemmilla on t(i)ukkalinja. Eli ovat mielellään tukkanuottasille milloin kenenkin kanssa. Alkukaveruuden jälkeen kenties keskenäänkin.

Molemmilla tukkataiteilijoilla on vain hiuksenhieno enemmistö parlamenteissaan. Tv-kuvat ovat meille Suomeenkin näyttäneet, että varsinkin brittien meuhkaavaa parlamenttia voi kutsua parlamäntiksi.

Keskeisin kaksikon ajama ilmastonmuutos on poliittisen ilmaston muutos, jossa totuus on toissijainen asia.

Molemmat kannattavat ja puhuvat Brexs(h)ittiä.

Johtosääntönä näillä johtotähdillä tai tähtijohtajilla on, että sääntöjä ei ole. Omissa käsissään haluavat pitää myös heidän toimiaan tutkivien viranomaisten johtolankoja.

Molemmat edellyttävät alaisiltaan johdonmukaista ajattelua. Eli heidän mukaistaan.