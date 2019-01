Joka syksy ja joka ikinen kevät

JYP on vitsi. Ei pahalla vaan hyvällä.

Hurrikaanijoukkue on traditiojäykkä, se on kuin Suomi-sääntelyn mallilapsi Ruokavirasto, jolle karjalanpiirakka ei ole karjalanpiirakka, mikäli taikina on vaivattu laktoosittomasta maidosta.

Tämä tällainen nykyajan vouhotus ei käy päinsä. Turpoaa ahmijan maha tahi ei, tekee kipeää tahi ei, JYPissä ei hienostella, p-kele.

JYP on kuin teini, jolle yritetään opettaa kaunokirjoitusta, vaikka koukerot ja pitsinnypläykset rasittavat mieltä. Vain isot tikkukirjaimet, suora kerronta ja päätytaklaukset ovat rehtejä viestintätapoja.

Tämä hupailu sai alkunsa kesällä 2013.

Hurrikaaniseura nimesi Risto Dufvan, Jyrki Ahon, kahden mestaruuden ja vertigomaisesti huimanneen robottikiekon jälkeen päävalmentajakseen Marko Virtasen.

Tässäpä sinulle tehtävä, Marko. Hautaa menneet, modernisoi JYP. Käytä vaikka sitä hiton ”meidän peliä”, ihan sama mitä, kunhan arkistoit robotit.

Piru vie, että Virtanen yritti. Viitenä syksynä hän saarnasi reagoinnista, rytmeistä ja ajoituksista. Harva oivalsi, mitä haettiin – pelaajat vähiten.

Syksyt menivät kipuillessa.

Sitten piti alkaa jo voittamaan.

Virtanen antoi periksi. Robotit kaivettiin arkuistaan viimeistään Nuutinpäivänä. Peli yksinkertaistettiin, josta pelaajat riemastuivat niin, että kahmivat Euroopan mestaruuden ja pari Suomen pronssia.

Ehkä sitten seuraavalla kaudella, Virtanen tuskaili otsa kurtussa.

Mutta ei silloinkaan.

Projekti seis, seurajohto päätti viime keväänä.

Virtanen ei onnistunut, valittiin toinen opettaja. Liikuttavan itsepäisen joukkueen käskijäksi nostettiin liigadebytantti Lauri Merikivi. Tosi mukava mies, ei Jortikasta häivääkään.

Eikä siitä mitään tullut. Merikivi jutteli, kuunteli ja pyyteli pelaajia tuottamaan rytmikästä dixieland-lätkää. Pelaajat halusivat vain pelata, siten kuten ajokoirina osaavat. He eivät ole ilkeitä. Jokainen yritti olla kuuliainen Merikivelle.

Mutta suurin osa haikaili menneitä.

Lopulta pelaajat saivat, mitä olivat kauhun sekaisin tuntein ikävöineet

Hädän hetkellä Jyväskylään rymisteli Mikkelin Platon, yhden klanin ajatushautomo Risto Dufva. Kaikki muuttui. Palattiin ajanlaskuun ennen Marko Virtasta.

RD alkoi pumpata, pelaajat alkoivat pelata ja fanit muistivat, että JYP-kiekko on sentään tosi rempseää.

Nyt ei ajatella, nyt painetaan menemään. Enää ei höpistä reagoinnista ja postmodenismista. Nyt ollaan yksinkertaisia ja tunnetta täynnä: kun kiekko liukuu vaarallisilla vesillä, se lingotaan kauas pois, jonnekin hemmettiin.

Kaikilla on hauskaa, ainakin alussa on ollut.

Näistähän ei koskaan tiedä. Veto saattaa ehtyä ja ilo tyrehtyä jo tänään. Vaikkei sitä kenkään Hippoksella soisi.

Niin kauan kuin on mukavaa, pidettäköön mukavaa reilusti.

JYP on kevään kummajainen, jota ei kukaan – ei edes Kärpät – halua playoff-partnerikseen.

Mutta totuus sekin, että jossain vaiheessa Hippoksen ”karjalanpiirakkaan” pitää sulloa nykymaailman hapatukset. Jonain päivänä on opittava hyväksymään laktoositon maito, reagoinnit, ajoitukset ja nopeasti kirjoitettavat kaunokirjaimet.

Muuten JYP hapannee.

Mutta ei mietitä sitä nyt. Leikitään fiksua sitten taas ensi syksynä.