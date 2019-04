Jos britti tuntee yhden mepin, se on Nigel Farage

Minulle ovat tulleet Lontoon-vuosien aikana tutuiksi Britannian avainministerit, opposition ”varjohallituksen” ministerit ja myös aika moni takavuosien ministeri.

Tunnen nimeltä näkyviä rivikansanedustajia ja johtavia virkamiehiä. Mutta osaan nimetä vain yhden brittiläisen europarlamentaarikon: itsenäisyyspuolue UKIPin entisen puheenjohtajan Nigel Faragen.

Britannialla on 73 europarlamentaarikkoa, ja osaan nimetä heistä vain sen, joka uskoo EU:hun vähiten ja jota pidetään yhtenä merkittävimmistä henkilöistä maan EU-eron eli brexitin takana. Suomalaisista mepeistä osaisin nimetä melkein jokaisen ja kertoa jotain useimpien politiikastakin, vaikka seuraan suomalaista mediaa paljon verkkaisemmin kuin brittiläistä.

Veikkaan, ettei keskiverto­britti osaa nimetä sen useampaa brittimeppiä kuin minä, olipa hän EU-myönteinen tai ei. Näin on ainakin kavereilla teettämäni WhatsApp-kyselyn perusteella.

Nigel Farage on Britanniassa nykyään entistä näkyvämpi hahmo, sillä hänellä on oma radio-ohjelma valtakunnallisella LBC-kanavalla. Nigel Farage Show’hun soittaa yleensä ihmisiä, joilla on samankaltaisia EU- ja maahanmuuttovastaisia kantoja kuin juontajalla itsellään. Ohjelma avaa Britanniasta sitä puolta, jota Lontoon kuplasta ei juuri näe.

Farage toistaa ohjelmassa tiuhaan keskeisiä teesejään: EU:n päätöksien takana ovat byrokraatit, joita ei ole valittu demokraattisesti. EU:sta ollaan tekemässä liittovaltiota ilman EU-kansalaisten suostumusta. EU on luhistumisen partaalla, sillä eri puolilla Eurooppaa talous on kuralla ja populismi nousussa.

Meppi-Farage maustaa juttujaan mehevillä kokemuksilla EU-parlamentista. Joskus hänen otteensa on kevyempi, ja hän valittelee, miten paljon halvempaa viini oli Etelä-Euroopassa ennen euroalueen syntyä. Sekin EU:n syytä!

Kun kävin läpi 73 brittimepin nimilistan, löysin sieltä vielä kaksi nimeä, jotka ovat minulle täkäläisistä uutisista tuttuja mutta joita en yhdistänyt europarlamenttiin. Toinen heistä on UKIPin entinen puheenjohtaja Paul Nuttall ja toinen konservatiivien Daniel Hannan – molemmat näkyviä brexitin kannattajia. Minun, ja uskaltaisin väittää, että useimpien brittien, käsitys EU-päätöksenteosta on siis pitkälti euroskeptikkojen varassa.

Tässä on nähdäkseni brittien ja suomalaisten EU-tietämyksen ero: Suomalaisissa EU-uutisissa on kyse politiikasta, brittiläisissä EU-uutisissa puolestaan ideologiasta. Suomalaiset mepit pääsevät uutisiin, jos he ajavat jotakin asiaa, kun taas brittimepit pääsevät uutisiin, jos he ovat Nigel Farage.

Voi olla onni, että Suomesta on lähtenyt europarlamenttiin eturivin poliitikkoja, joiden tähti kotimaassa on alkanut hiipua.

Ehkä Britanniassakin EU:ta koskevat uutiset olisivat tasapainoisempia, jos niitä löytyisi välillä kommentoimaan meppi, josta joku on joskus kuullut ja jonka agendalla on EU:ssa muutakin kuin siitä eroaminen.

Kirjoittaja on Lontoossaasuva toimittaja.