Joskus tarvitsee vapaata kaikesta mediasta

Freelance-toimittajan kohdalla on niin, että joskus hommat kasaantuvat, toisinaan taas ihmetellään, jotta mitähän sitä nyt tekisi. Että voisi lähetellä laskuja.

En valita. Vapaus on arvokas asia. Mutta silloin kun ei ole töitä, joku saattaa kysyä ihan vilpittömästi ”oletko lomalla”.

Vakiovastauksiani ovat ”ainahan mä olen lomalla” tai ”en, nyt ei vaan ole töitä”.

Johdanto liittyy siihen, että joskus on viikkoja, jolloin ei työkiireiden takia ehdi eikä jaksakaan katsoa televisiota. Kyllä, kirjoitin juuri, että ei jaksa katsoa televisiota. Joskus tarvitsee vapaata kaikenlaisesta mediasta. Tosin hyvin harvoin on niin, että tarvitsisi sen vapaan kaikista mahdollisista medioista yhtä aikaa.

Sillä muistakaa. Kirjakin on media. Niiden kohdalla harvemmin tulee ähky. Kun kirjoittaa työkseen, lukeminen on ravintoa. Olen ajatellut joskus niin, että hyvän kirja on pahaiselle kirjoitustyöläiselle vähän sama kuin jos perusmössöä tarjoilevan ketjuravintolan kokki menee nauttimaan 5-7 ruokalajin illallisen asiaankuuluvine ruokajuomineen.

Nykyään väki kuuntelee ihan hiessä podcasteja. Kirjaimellisestikin. Lenkillä tai muuten treenatessa. Itse lyön napit korviin nukkumaan mennessä. Yle Areenan 12 diktaattoria sarja on äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta silti uni on tainnut tulla aina kesken jakson.

Niin että tällainen oli eräs mediaviikkoni. Sen lopuksi äimäilin, että mitähän helvettiä minä tähän tilaan kirjoitan.

Tällainen siitä tuli.