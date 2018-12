Joulutorista tullut jatke katuruoka-tapahtumille

Suomalaisena pidän itseäni jouluasiantuntijana. Se, että olen syyllistynyt toistuvaan joulutorien väärinkäyttöön, tuli järkytyksenä. Pieni syötävä, kupillinen kuumaa ja syvä sisäänhengitys joulutunnelmaa eivät olekaan tarpeeksi – tai edes oikein.

Menen virran mukana, haen toreilta sitä mitä muutkin. Viihdepainotteisessa yhteiskunnassa kerätään elämyksiä. Lyhyiden päivien harmaudes­sa torien ja markkinoiden valot vetävät kuin leirituli ennen vanhaan. Tuntuu hyvältä seisoa yhdessä kuumat juomat käsissä. Jaamme kokemuksen tuoksuineen päivineen, nautimme pehmeästä ja ihanteellisesta hetkestä samalla, kun täytämme itsemme rasvalla, suolalla ja alkoholilla.

Ennen Zürichissä oli joulutoreja vähemmän ja lyhyemmän aikaa. Nyt kojut levittäytyät usealle keskustan aukiolle ja koko kuukaudeksi. Trendi on sama kaikissa kaupungeissa.

Harvat ostavat toreilta joulukoristeita tai pieniä joululahjoja entisaikojen tapaan. En minäkään. Perinteiset tuotteet kuten käsineet, huivit, kynttilät ja keramiikka eivät nekään käy kaupaksi. Taidekäsitöitä on paikoittain tarjolla, mutta kojun vuokra on kallis, kovin moni myyjä ei voi sitä maksaa.

Eniten voittoa tehdään jouluisilla juomilla. Glühweinia ja punssia jonotetaan kärsivällisesti pitkissä letkoissa. Torien järjestäjillä on halutuimpien juomien monopoli ja frangit ropisevat omaan pussiin.

Kulutusvastaisuuden nostaessa päätään voisi kuvitella, että tavaramyynnin väheneminen olisi vain myönteinen suuntaus. Arvostelijoiden mukaan joulutoreista on tulossa pelkkiä ylenpalttisia bakkanaaleja, katuruokatapahtumien jatkumoja.

Toreilta haetaan vääriä asioita; aidot jouluperinteet jäävät makunystyröiden himojen täyttämisen varjoon. Zürichin oopperan edessä olevalla aukiolla joulukylässä on samat tanskalaiset hodarit, vietnamilaiset nuudelikeitot ja sveitsiläiset juustoruuat rintarinnan, kuten kesällä street food -festivaaleilla. Eikä se tunnu häiritsevän ketään, paitsi perinteistä kiinnipitäviä joulukonservatiiveja.

Mausteisen viinin tuoksussa ei kuitenkaan ole epäilystäkään siitä, mistä torilla on kyse. Täällä päästään tunnelman ytimeen.

Muutaman kilometrin päässä Zürichin keskustasta, oman kotikylän pienellä Wienachtsmärtillä sen sijaan on hiljaista. Sen yllä pilvet kohtaavat sumun, sää on märkä ja tuulinen, eikä ole omiaan vetämään väkeä. Alkuillan hämärtyessä kuusen oksat roikkuvat märkinä. Tämä on vielä yksi niitä perinteisempiä toreja – ja vuosi vuodelta pienempi.

Kohokohta oli jo päivällä. Alpeilta kutsutut vieraat marssivat kylän ympäri kilkuttaen kymmeniä kiloja painavia lehmänkelloja. Ja Samichlaus, sveitsiläinen versio Pyhästä Nikolauksesta jakoi suklaita kilteille lapsille. Huonosti vuoden aikana käyttäytyneille oli vain nippu varpuja Samichlausin apurilta, Schmutzlilta. Mutta Schmutzli on torilla matalan profiilin tyyppi; kukapa haluaisi olla ilonpilaaja.

Hörpin kupillisen kylän miesten voimisteluyhdistyksen keittelemää mausteista viiniä. Myynnissä on adventti­kransseja kynttilöineen, suklaata ja joulukukkia, krääsääkin. Vuosi vuoden jälkeen lähes samat myyntipöydät, eikä mitään, mitä osaisin tarvita. Myyjät pakkaavat myymättömiä käsitöitään ja muita jäljelle jääneitä tuotteitaan takaisin pahvilaatikoihin.

Pyörähdämme vielä kerran kojujen ohi ja kannatettuamme muutamaa muuta kylän yhdistystä ostamalla grillimakkarat ja täytetyt letut lähdemme kohti kotia.

Emmekä pode huonoa omaatuntoa.

Kirjoittaja on Sveitsissä asuva vapaa toimittaja.