Junajuna vai lentojuna?

Pikajuna Meksikon, halki kiitää, yö jo on. Valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää ja niin edelleen. Helismaan vanha rallatus kiemurtelee korvamatona eikä suostu lähtemään pois. Ehkä se on alitajuntani, joka kopisuttelee musikaalisia matkalaukkuja merkiksi siitä, että olisi aika reissuun.

Meksikon pikajuna on käännösversio alkuperäisestä kappaleesta Orient Express, Idän pikajuna. Se on maineikas juna, jonka vanhin reitti kulki Pariisin ja Istanbulin välillä 1880-luvulta lähtien. Matkustajille tarjottiin korkeatasoista palvelua kovaan hintaan. Kuuluisasta junasta on tehty kirjoja ja elokuvia. Mitä ilmeisimmin vaunuhyteissä tapahtui mielenkiintoisia juonenkäänteitä.

Älkää tositeeveeläiset ottako tätä vinkkinä. Kukaan ei halua tehtävän uutta BB-junaa tai Viettelysten vaunua.

En tiedä, onko se tämä tammikuu vai tuo korvamato, mutta aloin etsiä netistä tietoa junamatkailusta. Josko vaikka Interrailille, kun edellisestä on jo vierähtänyt vuosikymmen jos toinenkin.

Luin eräästä miehestä, joka lähti Suomesta työmatkalle Milanoon junalla, koska lentäminen ei käynyt päinsä ilmastotalkoiden takia. Periaatteen mies olisi voinut lentää perille muutamassa tunnissa, mutta valitsi mennä maitse. Siihen kului tietenkin päivätolkulla aikaa. En muista, mitä kaikkia kulkuvälineitä hän käytti, mutta ainakin kiskoja pitkin oli matkaa edennyt.

Lentämistä karttava mies perusteli homman niin hyvin, että vakuutuin. Vaivannäköä se vaatii, mutta on varmasti sen väärti. Muistelin omaa muinaista Interrail-kokemustani Tukholmasta Ateenan. Menomatka taisi kestää kolme päivää ja kaksi yötä tai päinvastoin. Hikistä hommaa se oli, kun kuumimpaan kesäaikaan etsittiin junasta paikkoja ja sählättiin junavaihtoja tuhansien muiden reppureissulaisten ja kesälomalaisten kanssa.

Eipä silti, Interrail oli hittituote. Kuukauden junaseikkailu, joka oli pakko kokea. Ateenasta ryskytin Kreikan saaristoon, Italiaan, Monacoon ja Ranskan kautta takaisin kotiin päin. Moiseen suoritukseen en enää venyisi, mutta voisihan sitä tehdä junamatkan lyhyemmän kaavan kautta.

Kävin VR:n nettisivuilla ja kas, siellä oli kivoja reittiehdotuksia Keski-Euroopassa. Oli viiden päivän alppijärvikierrosta ja 15 päivän kulttuurimatkaa kaupungeissa, mutta mitä ihmettä – kaikki ehdotetut reitit alkoivat Suomen rajojen ulkopuolelta. Eikä mitään vinkkiä siitä, mitä yhteyksiä kannattaa käyttää päästäkseen pois.

Aikani selailtuani huomasin vihreän värisen otsikon, jossa luki ”Lentämällä lähtöpisteeseen”. Taitavat VR:llä ajatella, että ei kenelläkään täysjärkisellä ole enää tahtoa tai aikaa puksuttaa junalla Sveitsiin tai Berliiniin.

Voihan vee ja ärrä. Älä nyt junayhtiö lentämistä promoa, kun nyt olisi hyvä sauma tarjota ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Netissä junaillessani löysin Ismo Leikolan version Meksikon pikajunasta. Se alkaa näin:

Pendolino Suomessa eikä olla aikataulussa, tottuneesti kuuluttaa kuljettaja. Vika on moottorissa ja ratti epäkunnossa ja jotain ihme luntakin tippui taivaalta.