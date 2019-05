Juusto katolla ja kaikki hyvin?

Älkää naiset ikinä enää ottako taksia kadulta! Näin varoittelee helsinkiläinen Helena, jonka ystävätär oli ryöstetty taksimatkalla kotiin. Kyseessä ei ollut laillinen ryöstöhinnoittelu, vaan laiton maantierosvo.

Järkyttynyt Helena tilittää Facebookissa, että taksikuski oli käynyt käsiksi yksin kyydissä olleen ystävättären laukkuun, varastanut rahat ja pankkikortin, ja heittänyt naisen ulos kyydistä. Taksin luvallisuudesta ei ole tietoa ja poliisille on tehty ilmoitus.

En tunne Helenaa enkä hänen ystävätärtään, joten en tiedä, miten tapahtumat etenivät huhtikuun 24. päivä Helsingissä. En ole myöskään nähnyt uutisotsikoita hänen kuvaamastaan ryöstöstä, mutta se ei tarkoita, etteikö tapaus ole totta.

Helenan taksivaroitusta on kommentoitu ja jaettu laajasti somessa. Kommenteissa kauhistellaan ja jaetaan kokemuksia taksifirmojen palveluista. Taksiuudistuksen huonot hedelmät heitetään pääosin ministeri Bernerin syliin. Jotkut siirtävät vastuun asiakkaalle, joka taksinsa valitsee. Villissä taksissa on riskinsä, mutta ongelma on, että ihmiset eivät osaa tulkita, mikä taksi on luotettava ja mikä ei. Siihen kun ei enää riitä mainostarra auton kyljessä ja keltainen kupu katolla.

”Suomalainen on niin pöllö, että se hyppää ensimmäiseen autoon, jossa on juusto katolla. Katsomatta ja kyselemättä”, toteaa eräs Helenan kirjoituksen kommentoijista eikä suotta. Asiakkaiden sinisilmäisyydestä raportoi myös Iltalehti, joka seurasi pääkaupunkiseudun taksiliikenteettä maaliskuussa. Vaikka suurin osa päärautatieaseman tolpalla päivystäneistä takseista oli muita kuin luotettaviksi tunnistettavien isojen taksifirmojen autoja, hyppäsi asiakas empimättä jonon ensimmäiseen autoon. Vanhat tavat istuvat siis tiukassa, vaikka järjestelmä on muuttunut.

Karua todellisuutta kertoi myös maaliskuussa Uudellamaalla tehty taksiratsia, jossa yli puolet takseista ei selvinnyt puhtain paperein. Puutteita havaittiin muun muassa asiakkaalle näkyvissä lupa- ja hintatiedoissa sekä taksamittareissa. Kuljettajien joukossa oli kaksi etsintäkuulutettua henkilöä ja yhtä epäiltiin törkeästä rattijuopumuksesta. Tulos yllätti myös virkavallan, mutta ei positiivisesti.

Yksi karmea tarina ei tietenkään kerro koko totuutta eikä etenkään, kun lähteenä on sosiaalinen media. Ihmisten kertomissa kokemuksissa korostuu kuitenkin se, että on taksiasiakkaan on todella syytä tietää, mihin autoon astuu, ettei laskusta tule karmaisevan kallis. Varotoimena moni käyttääkin vain taksia, jonka voi tilata puhelimella tai sovelluksella, ja jonka kyyti on jäljitettävissä.

”Olen pahoillani koko ammattikuntani puolesta, että tällaista Suomessa tapahtuu. Ota yhteyttä, vaikka privaviestillä, niin firmani tarjoaa sinulle ja ystävällesi ilmaisen kyydin, jotta näette, että on myös hyviä uusia taksipalveluita”, vastasi eräs taksikuski Helenalle Facebookin välityksellä.

Näinhän se on nähtävä, että ei yksi mätä muna saa pilata koko kanalan mainetta. Aion käyttää luotettavien taksien ja kunnollisten kuljettajien kyytejä jatkossakin.