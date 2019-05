Käytettyjen autojen kauppias pilasi Selviytyjät

Olin vuosia Selviytyjien fani. Näistä vuosista on tosin jo 15 vuotta aikaa. Katsoin Yhdysvaltojen Selviytyjien kuusi ensimmäistä kautta intensiivisesti: jaksoja jäi väliin vain töiden tai matkojen takia.

Olen edelleen sitä mieltä, että nuo kaudet olivat harvinaisen hyvää televisiota – kenties parasta tosi-tv:tä koskaan. Selvityjien idea luonnon armoilla pärjäämisestä on kiehtova, ja aluksi kaikki vaikutti karulta ja arvaamattomalta. Lisäksi oli kiinnostavaa seurata, kuinka ihmiset erilaisista taustoista tulivat poikkeusolosuhteissa toimeen. Nälkä, väsymys, kilpailu ja julkisuus eivät varsinaisesti houkuttele ihmisten parhaita puolia esiin.

Asiat alkoivat mennä huonoon suuntaan viidennellä kaudella.

Sen voittajaa Brian Heidikiä kutsutaan viihdemediassa Selviytyjien vihatuimmaksi voittajaksi. Käytettyjen autojen kauppiaana työskennellyt Heidik ei panostanut Thaimaan viidakoissa selviytymiseen, vaan käytti energiansa juonitteluun. Hän punoi liittoutumia, petti liittolaisiaan ja käänsi kilpakumppaneita toisiaan vastaan.

Se oli käännekohta. Heidikin jälkeen jokainen Selviytyjien kilpailija on ymmärtänyt, ettei tärkeintä ole rakentaa majaa, ruokkia heimoa tai edes voittaa tehtäviä. Tärkeintä on supattaa lupauksia oikeiden ihmisten korviin, mikä on nähty myös Selviytyjät Suomessa tänä keväänä.

Monia tällainen ”ihmissuhdepelaaminen” tuntuu kiinnostavan, mutta minusta se pilaa Selviytyjien idean. Eihän parhaan manipuloijan etsimiseen viidakkoa tarvita.