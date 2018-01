Kaikki kulttisuosikin ainekset olemassa

James (Alex Lawther) ja Alyssa (Jessica Barden) ovat 17-vuotiaita teinejä, jotka ystävystyvät keskenään. James epäilee vahvasti olevansa psykopaatti ja hänellä on murhanhimoisia ajatuksia. Kapinallinen Alyssa inhoaa jotakuinkin kaikkia ja kaikkea maailmassa – paitsi Jamesia. The End of the F***ing World on brittiläinen tummasävyinen draamakomedia, joka on luultavasti vähän liian outo suuren yleisön suosikiksi. Kaikki kulttisuosikin ainekset ovat kuitenkin koossa. Me sarkastisen ja epäkorrektin huumorin ystävät merkitsemme sarjan ”omiin suosikkeihin”.

Nettisarja Comedians in Cars Getting Coffee on saanut suomenkielisen nimen Koomikoita, kaaroja ja kahvia ja muuttanut Netflixiin. Katsottavissa on neljä esityskautta, yli 50 yleensä 15–20-minuuttista jaksoa.

Jerry Seinfeld kutsuu koomikkokollegoitaan automatkalle, jonka määränpää on aina periamerikkalainen kahvila. Kulkuneuvoksi automies Seinfeld on valinnut menopelin, joka sopii kulloisenkin vieraan luonteeseen ja tyyliin. Pääasia ei kuitenkaan ole auto tai kahvi, vaan rento keskustelu. Kukaan ei markkinoi mitään, vaan vieras kertoo avoimesti elämästään, urastaan ja huumoristaan.

Chicagon eteläosissa vietetään tavallista päivää. Lapset valmistautuvat kouluun ja vanhemmat töihin, nuoret aikuiset aloittelevat elämäänsä ja vanhukset seuraavat tapahtumia kuistilta käsin. Mutta tässä rankassa naapurustossa todelliset vaarat uhkaavat päivittäin tuhota unelmia, ja yksinkertaisimmilla päätöksillä voi olla kohtalokkaita seurauksia. Showtimen uutuussarja The Chi on draamakertomus, joka muistuttaa ihmisten sinnikkyydestä ja että toivoa on aina.