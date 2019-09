Kansainvälisen koulutuksen ihannointi tekee puolikieliseksi

Kolumni

Moni Egyptissä matkaillut on huomannut egyptiläisten englannin tai muiden vieraiden kielten osaamisen tason olevan melko alhaista. Intoa puhua vierasta kieltä pienelläkin sanavarastolla on kuitenkin paljon, etenkin turismin parissa työskentelevillä.

Egyptissä on tavallista törmätä esimerkiksi liike-elämässä tai yliopistomaailmassa korkeastikin koulutettuun ihmiseen, joka ei osaa puhua sanaakaan englantia.

Koulutus yliopistoja myöten on Egyptissä periaatteessa ilmaista. Käytännössä maksuja kuitenkin kertyy niin koulupuvuista, tukiopetustunneista kuin oppimateriaaleista.

Julkinen koulutusjärjestelmä on tehoton. Läheskään kaikki peruskoulun käyneet nuoret eivät osaa lukea tai kirjoittaa. Etenkin maaseudulla tytöt eivät käy koulua kuin muutaman vuoden, koska tyttöjen kouluttamista ei pidetä tärkeänä.

Koulutus on myös valtaisa bisnes. Jokainen lapsensa koulutusta arvostava egyptiläisvanhempi haluaisi lapsensa hyvätasoiseen kouluun. Hyvän tason mittarina on monien mielestä koulun kansainvälisyys ja vieraiden kielten opettaminen tai vieraalla kielellä opettaminen.

Egyptin pieni varakas yläluokka on perinteisesti arvostanut ranskan kielen taitoa. Nykyisin yläluokan lapsista isompi osa oppii ranskan sijaan saksaa tai englantia.

Egyptissä on kahdenlaisia kansainvälisiä kouluja: niitä, joiden nimessä on sana kansainvälinen tai kielikoulu ja ehkä joku muuta kuin arabiaa äidinkielenään puhuva opettaja sekä aitoja kansainvälisen, useimmiten brittiläisen tai amerikkalaisen opetussuunnitelman mukaisia kouluja.

Kalleimmista kansainvälisistä yksityiskouluista kuten Amerikkalaisesta koulusta ja yliopistosta veloitetaan jopa yli 20 000 euron lukuvuosimaksuja.

Myös useimmat lastentarhat ovat Egyptissä hyvin koulumaisia. Vieraan kielen, yleensä englannin, opiskelu aloitetaan jo kolmevuotiaana.

Parhaimpiin ja kalleimpiin kansainvälisiin ja kielikouluihin on varaa vain pienellä osalla egyptiläisistä. Egyptissä on hiljan herännyt huoli nuorista vastavalmistuneista, joiden englannin tai saksan kielen taito on lähes moitteeton, mutta arabian kielen taito puhekieltä lukuun ottamatta aivan olematon.

Esimerkiksi Kairon Amerikkalaisesta yliopistosta valmistunut nuori on hyvässä asemassa englanninkielisillä työmarkkinoilla, mutta hänen työnsaantinsa Egyptissä kariutuu usein arabian kirjoitus- ja lukutaidon puut­teeseen.

Sama ongelma koskettaa myös monia kahden kulttuurin lapsia ja nuoria. Egyptissä on tuhansia lapsia ja nuoria, joiden isän äidinkieli on arabia, äidin äidinkieli joku muu kuin arabia tai englanti, mutta perheen ainoa yhteinen kieli on englanti ja lapset ovat käyneet englanninkielistä koulua eivätkä osaa kummankaan vanhempansa äidinkieltä.

Kieli on portti kulttuuriin. Kielitaidottomalle kulttuuri ei koskaan avaudu yhtä syvällisesti kuin kulttuurin kielen taitajalle.

Puolikielisyys voi lisätä myös juurettomuuden tunnetta, joka on silta moniin isompiin ongelmiin. Oikeus äidinkieleen on tärkeä ihmisoikeus.

Kirjoittaja on Egyptissä ja muissa arabimaissa työskentelevä vapaa toimittaja.